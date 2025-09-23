Украина успешно останавливает мощную армию РФ, ситуация для них не лучшая – Трамп

Президент США напомнил, что россияне надеялись, что вторжение завершится за три дня

Встреча Зеленского и Трампа в Нью-Йорке (скриншот видео)

Украина успешно останавливает российскую армию на фронте, которая пытается продвигаться. Ситуация для оккупантов на фронте не самая лучшая, заявил президент США Дональд Трамп во время конференции с президентом Владимиром Зеленским в Нью-Йорке.

Он отметил, что США имеют большое уважение к борьбе, которую ведет Украина. А самый большой прогресс заключается в том, что российская экономика сейчас находится в очень сложном состоянии.

Президент США также напомнил, что все думали, что вторжение России "закончится за три дня", но благодаря украинским военным и вовлеченности всех борьба продолжается более трех лет.

"Украина сейчас очень успешно останавливает эту мощную армию. Это очень отважная ситуация. Это не лучшая ситуация для России, они надеялись на быстрое решение, но это уже длится три с половиной года", - отметил Трамп.

Бои на фронте он назвал тяжелыми и отметил, что ситуация выглядит так, будто это не остановится.