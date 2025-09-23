Трамп в ООН: Мы готовы ввести мощные пошлины, что закончат войну, но лишь вместе с Европой

Глава Штатов заявил на Генассамблее, что единоличные американские тарифы против Москвы не будут неэффективными без европейских партнеров

Дональд Трамп (Фото: FRANCIS CHUNG / EPA)

Президент США Дональд Трамп заявил о готовности его страны ввести пошлины против РФ, но только вместе с европейскими партнерами. Об этом американский политик заявил во время выступления на Генеральной Ассамблее ООН.

"В случае, если Россия не готова заключить соглашение для прекращения войны, то Соединенные Штаты полностью готовы ввести очень сильную серию мощных пошлин, которые остановят кровопролитие, я верю, очень быстро", – заявил Трамп.

Читайте также Неожиданность для Москвы. Какое оружие Украина получит от США в первых пакетах PURL

Однако, добавил он, чтобы эти тарифы были эффективны, европейские страны должны присоединиться к США в принятии "точно таких же мер".

"Я имею в виду, что вы [европейцы] гораздо ближе к месту событий. Между нами (США и российско-украинской войной. – Ред.) океан. Вы же прямо там. И Европа должна активизироваться. Они не могут делать то, что делают. Они покупают нефть и газ у России, одновременно воюя с Россией. Им стыдно из-за этого, и им было очень стыдно, когда я об этом узнал, могу вам сказать", – заявил руководитель Штатов.

Он акцентировал, что европейские страны "должны немедленно прекратить все закупки энергоносителей у России".

"В противном случае мы все теряем много времени. Поэтому я готов обсудить этот вопрос. Сегодня мы обсудим его с европейскими странами, которые собрались здесь [на Генассамблее ООН]", – добавил Трамп.