Трамп в ООН заявил, что Китай и Индия являются основными спонсорами войны против Украины

Дональд Трамп (Фото: EPA)

Президент США Дональд Трамп заявил, что Китай и Индия являются главными спонсорами войны, которую продолжает Россия против Украины. Об этом американский политик заявил во время выступления на Генеральной Ассамблее ООН.

"Китай и Индия являются основными спонсорами продолжающейся войны, покупать российскую нефть", – заявил президент США.

Трамп также заявил о том, что некоторые страны НАТО не прекратили закупку большого количества российских энергоресурсов.

"Только подумайте, они финансируют войну против самих себя", – сказал американский лидер.

Во время своего выступления Трамп также заявил, что США готовы ввести пошлины против РФ, но только вместе с европейскими партнерами. Однако добавил он, чтобы эти тарифы были эффективны, европейские страны должны присоединиться к США в принятии "точно таких же мер".