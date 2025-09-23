Трамп в ООН заявил, что Китай и Индия являются основными спонсорами войны против Украины
Президент США Дональд Трамп заявил, что Китай и Индия являются главными спонсорами войны, которую продолжает Россия против Украины. Об этом американский политик заявил во время выступления на Генеральной Ассамблее ООН.
"Китай и Индия являются основными спонсорами продолжающейся войны, покупать российскую нефть", – заявил президент США.
Трамп также заявил о том, что некоторые страны НАТО не прекратили закупку большого количества российских энергоресурсов.
"Только подумайте, они финансируют войну против самих себя", – сказал американский лидер.
Во время своего выступления Трамп также заявил, что США готовы ввести пошлины против РФ, но только вместе с европейскими партнерами. Однако добавил он, чтобы эти тарифы были эффективны, европейские страны должны присоединиться к США в принятии "точно таких же мер".
- 13 сентября 2025 года глава США опубликовал "письмо, отправленное во все страны НАТО и мира"в котором заявил, что готов ввести "серьезные санкции" против России, когда все страны Альянса начнут делать то же самое и прекратят покупать нефть РФ.
- 15 сентября министр финансов США Бессент сообщил, что американская администрация не будет вводить дополнительные пошлины на китайские товары, чтобы остановить покупку Пекином российской нефти, если страны Европы не установят собственные высокие тарифы на продукцию страны.
- 18 сентября Трамп заявил, что Китай, вероятно, мог бы заставить Россию закончить войну против Украины, если бы европейские страны прибегли к экономическим ограничениям против Пекина.
