У Трампа не будут вводить пошлины против Китая из-за нефти РФ до Европы

Европейские страны должны играть более активную роль в сокращении нефтяных доходов Москвы и в прекращении российско-украинской войны, заявил министр

Скотт Бессент (Фото: BONNIE CASH / EPA)

Администрация президента США Дональда Трампа не будет вводить дополнительные пошлины на китайские товары, чтобы остановить покупку Пекином российской нефти, если страны Европы не введут свои высокие тарифы на продукцию страны. Об этом заявил американский министр финансов Скотт Бессент в интервью агентствам Reuters и Bloomberg.

По словам чиновника, европейские страны должны играть более активную роль в сокращении доходов Москвы от продажи нефти и в прекращении российско-украинской войны.

Читайте также Большие встречи и тайные исчезновения: что теперь стало понятно о геополитике Дональда Трампа

У Бессента спросили, наложит ли Вашингтон на китайские товары пошлины, связанные с российской нефтью, после того, как Трамп ввел дополнительные 25%-тарифы на импорт из Индии (увеличив их общий объем до 50%).

"Мы ожидаем, что европейцы выполнят свою часть работы, и мы не будем двигаться вперед без европейцев", – рассказал министр.