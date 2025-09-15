У Трампа не будут вводить пошлины против Китая из-за нефти РФ до Европы
Администрация президента США Дональда Трампа не будет вводить дополнительные пошлины на китайские товары, чтобы остановить покупку Пекином российской нефти, если страны Европы не введут свои высокие тарифы на продукцию страны. Об этом заявил американский министр финансов Скотт Бессент в интервью агентствам Reuters и Bloomberg.
По словам чиновника, европейские страны должны играть более активную роль в сокращении доходов Москвы от продажи нефти и в прекращении российско-украинской войны.
У Бессента спросили, наложит ли Вашингтон на китайские товары пошлины, связанные с российской нефтью, после того, как Трамп ввел дополнительные 25%-тарифы на импорт из Индии (увеличив их общий объем до 50%).
"Мы ожидаем, что европейцы выполнят свою часть работы, и мы не будем двигаться вперед без европейцев", – рассказал министр.
- 13 сентября 2025 года глава США опубликовал "письмо, отправленное во все страны НАТО и мира", в котором заявил, что готов ввести "серьезные санкции" против России, когда все страны Альянса начнут делать то же самое и прекратят покупать нефть РФ.
- Также, считает руководитель Штатов, НАТО как группа должно ввести тарифы в 50-100% против Китая, которые можно будет отменить только после завершения войны РФ против Украины.
- 15 сентября госсекретарь Рубио заявил, что Трамп хочет, чтобы государства Европы ввели против России такие санкции, которых они ожидают от самих Штатов.
