У Трампа не вводитимуть мита проти Китаю через нафту РФ, поки Європа не зробить те саме – Бессент

Європейські країни повинні відігравати більш активну роль у скороченні нафтових доходів Москви та у припиненні російсько-української війни, заявив міністр

Скотт Бессент (Фото: BONNIE CASH / EPA)

Адміністрація президента США Дональда Трампа не запроваджуватиме додаткові мита на китайські товари, щоб зупинити купівлю Пекіном російської нафти, якщо країни Європи не запровадять власні високі тарифи на продукцію країни. Про це заявив американський міністр фінансів Скотт Бессент в інтерв'ю агенціям Reuters та Bloomberg.

За словами чиновника, європейські країни повинні відігравати активнішу роль у скороченні доходів Москви від продажу нафти та у припиненні російсько-української війни.

У Бессента запитали, чи накладе Вашингтон на китайські товари мита, пов'язані з російською нафтою, після того, як Трамп увів додаткові 25%-тарифи на імпорт з Індії (збільшивши їх загальний обсяг до 50%).

"Ми очікуємо, що європейці виконають свою частину роботи, і ми не будемо рухатися вперед без європейців", – розповів міністр.