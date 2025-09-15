У Трампа не вводитимуть мита проти Китаю через нафту РФ, поки Європа не зробить те саме – Бессент
Адміністрація президента США Дональда Трампа не запроваджуватиме додаткові мита на китайські товари, щоб зупинити купівлю Пекіном російської нафти, якщо країни Європи не запровадять власні високі тарифи на продукцію країни. Про це заявив американський міністр фінансів Скотт Бессент в інтерв'ю агенціям Reuters та Bloomberg.
За словами чиновника, європейські країни повинні відігравати активнішу роль у скороченні доходів Москви від продажу нафти та у припиненні російсько-української війни.
У Бессента запитали, чи накладе Вашингтон на китайські товари мита, пов'язані з російською нафтою, після того, як Трамп увів додаткові 25%-тарифи на імпорт з Індії (збільшивши їх загальний обсяг до 50%).
"Ми очікуємо, що європейці виконають свою частину роботи, і ми не будемо рухатися вперед без європейців", – розповів міністр.
- 13 вересня 2025 року глава США опублікував "лист, надісланий до всіх країн НАТО та світу", у якому заявив, що готовий запровадити "серйозні санкції" проти Росії, коли всі країни Альянсу почнуть робити те саме й припинять купувати нафту РФ.
- Також, вважає керівник Штатів, НАТО як група має запровадити тарифи у 50–100% проти Китаю, які можна буде скасувати лише після завершення війни РФ проти України.
- 15 вересня держсекретар Рубіо заявив, що Трамп хоче, аби держави Європи запровадили проти Росії такі санкції, яких вони очікують від самих Штатів.
