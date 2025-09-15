Трамп хоче від Європи таких самих санкцій, яких вона просить від США – Рубіо

Марко Рубіо (Фото: Jose Mendez/EPA)

Президент США Дональд Трамп хоче, щоб держави Європи запровадили проти Росії такі санкції, яких вони очікують від самих Штатів. Про це в інтерв’ю Fox News повідомив державний секретар США Марко Рубіо.

У нього запитали, скільки часу Трамп дасть російському диктатору Володимиру Путіну, перш ніж перейти до запровадження санкцій.

"Що ж, ми повністю розуміємо, які санкції нам доступні, і в якийсь момент президент може ухвалити рішення. Це буде його рішення. Він не ходитиме колом і штучно оголошуватиме терміни", – сказав Рубіо.

Він додав, що для Трампа важливо, щоб Європа вчинила так само. Дипломат нагадав, що в Європі досі є держави, які купують російські товари, зокрема нафту.

"І президент кинув виклик нашим європейським партнерам, щоб вони самі запровадили санкції, які вони просять нас запровадити. Тому, якщо вони глибоко віддані цьому, вони повинні це зробити – ми хочемо закликати їх справді зробити те, про що вони нас просять", – наголосив Рубіо.