Трамп пояснив, за яких умов готовий запровадити "серйозні санкції" проти Росії
Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп назвав умови, за яких готовий запровадити "серйозні санкції" проти Росії. Допис відповідного змісту він опублікував у соціальній мережі Truth Social.
Свою публікацію Трамп підписав, як "лист, надісланий до всіх країн НАТО та світу".
"Я готовий запровадити серйозні санкції проти Росії, коли всі країни НАТО погодяться та почнуть робити те саме, і коли всі країни НАТО припинять купувати нафту в Росії", – йдеться в заяві.
За його словами, внесок НАТО у перемогу був далеко не 100%, а купівля російської нафти деякими країнами "просто шокує".
"Це значно послаблює вашу переговорну позицію і силу тиску на Росію. Я готовий почати, коли будете готові ви. Лише скажіть, коли", – акцентував американський президент.
Він вважає, що НАТО як група має запровадити тарифи у 50-100% проти Китаю, які можна буде скасувати лише після завершення війни Росії проти України.
Трамп додав, що "Китай має сильний контроль над Росією, і навіть владу над нею, і ці потужні мита зруйнують цю владу".
"Якщо НАТО зробить так, як я говорю, війна швидко закінчиться, і всі ці життя будуть врятовані! В іншому випадку ви просто витрачаєте мій час, а також час, енергію та гроші США. Дякую за увагу до цього питання", – резюмував він.
- 9 вересня 2025 року Трамп закликав Євросоюз запровадити мита до 100% проти Китаю та Індії, щоби посилити тиск на РФ і Путіна.
- 12 вересня Зеленський заявив, що необхідно знайти спосіб так вплинути на Китай, щоб вони застосували свій вплив на Росію для закінчення війни.
