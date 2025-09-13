Трамп пояснив, за яких умов готовий запровадити "серйозні санкції" проти Росії

Дональд Трамп (Фото: Jim Lo Scalzo/EPA)

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп назвав умови, за яких готовий запровадити "серйозні санкції" проти Росії. Допис відповідного змісту він опублікував у соціальній мережі Truth Social.

Свою публікацію Трамп підписав, як "лист, надісланий до всіх країн НАТО та світу".

Читайте також Внесок у фонд війни. Чому Індія зближується з Росією та Китаєм

"Я готовий запровадити серйозні санкції проти Росії, коли всі країни НАТО погодяться та почнуть робити те саме, і коли всі країни НАТО припинять купувати нафту в Росії", – йдеться в заяві.

За його словами, внесок НАТО у перемогу був далеко не 100%, а купівля російської нафти деякими країнами "просто шокує".

"Це значно послаблює вашу переговорну позицію і силу тиску на Росію. Я готовий почати, коли будете готові ви. Лише скажіть, коли", – акцентував американський президент.

Він вважає, що НАТО як група має запровадити тарифи у 50-100% проти Китаю, які можна буде скасувати лише після завершення війни Росії проти України.

Трамп додав, що "Китай має сильний контроль над Росією, і навіть владу над нею, і ці потужні мита зруйнують цю владу".

"Якщо НАТО зробить так, як я говорю, війна швидко закінчиться, і всі ці життя будуть врятовані! В іншому випадку ви просто витрачаєте мій час, а також час, енергію та гроші США. Дякую за увагу до цього питання", – резюмував він.

9 вересня 2025 року Трамп закликав Євросоюз запровадити мита до 100% проти Китаю та Індії, щоби посилити тиск на РФ і Путіна.

12 вересня Зеленський заявив, що необхідно знайти спосіб так вплинути на Китай, щоб вони застосували свій вплив на Росію для закінчення війни.