Зеленський: Треба знайти відповідь, як мотивувати Китай стати на шлях без війни

Глава держави наголосив, що Росія не перестане бути політично залежною від Китаю

Володимир Зеленський (Фото: Офіс президента)

Необхідно знайти спосіб так вплинути на Китай, щоб вони застосували свій вплив на Росію для закінчення війни. Про це заявив президент Володимир Зеленський під час виступу на зустрічі "Ялтинська європейська стратегія" (YES).

Глава держави зауважив, що Росія вже не перестане бути постачальником сировини для Китаю та політично залежною від нього.

"Такий вони обрали собі шлях і надто багато пройшли по ньому. Але треба знайти відповідь, як мотивувати Китай стати на шлях без війни", – сказав президент.

Глава держави підкреслив, що під час візиту спецпредставника президента США Кіта Келлога в Київ немає масованих російських ударів, однак з представниками інших держав це не працює.

"Можливо, спрацювало б з представником КНР, але, схоже, Китай не зацікавлений в тому, щоб зупинити, якщо не всю війну, то хоча б удари", – додав Зеленський.

Президент нагадав, що Китай закликав до припинення вогню та нерозширення війни, однак російський диктатор Володимир Путін нічого не зробив.

"Це не заважає Китаю гостинно приймати Путіна та говорити з ним про найголовніше – довголіття. Можливо, у Путіна є певна повага до Індії… Але і заклики Індії до припинення війни з заявою, що наше століття – не час для війни, Росія теж проігнорувала. Це стосується всіх інших у світі", – підсумував Зеленський.