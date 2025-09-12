Зеленский: Надо найти ответ, как мотивировать Китай стать на путь без войны

Глава государства подчеркнул, что Россия не перестанет быть политически зависимой от Китая

Владимир Зеленский (Фото: Офис президента)

Необходимо найти способ так повлиять на Китай, чтобы они применили свое влияние на Россию для окончания войны. Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время выступления на встрече "Ялтинская европейская стратегия" (YES).

Глава государства отметил, что Россия уже не перестанет быть поставщиком сырья для Китая и политически зависимой от него.

"Такой они выбрали себе путь и слишком много прошли по нему. Но надо найти ответ, как мотивировать Китай стать на путь без войны", – сказал президент.

Глава государства подчеркнул, что во время визита спецпредставителя президента США Кита Келлога в Киев нет массированных российских ударов, однако с представителями других государств это не работает.

"Возможно, сработало бы с представителем КНР, но, похоже, Китай не заинтересован в том, чтобы остановить, если не всю войну, то хотя бы удары", – добавил Зеленский.

Президент напомнил, что Китай призвал к прекращению огня и нерасширению войны, однако российский диктатор Владимир Путин ничего не сделал.

"Это не мешает Китаю гостеприимно принимать Путина и говорить с ним о самом главном – долголетии. Возможно, у Путина есть определенное уважение к Индии... Но и призывы Индии к прекращению войны с заявлением, что наш век – не время для войны, Россия тоже проигнорировала. Это касается всех остальных в мире", – подытожил Зеленский.