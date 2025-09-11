В Китае отреагировали на залет российских дронов в Польшу

Пекин "принял к сведению" сообщение об инциденте

Линь Цзянь (Фото: МИД Китая)

Китайская Народная Республика выступила за дипломатическое урегулирование "споров" после того, как российские дроны залетели в Польшу 10 сентября. Такое заявление озвучил представитель Министерства иностранных дел КНР Линь Цзянь.

Он отметил, что Пекин "принял к сведению" сообщение об инциденте.

"Китай надеется, что соответствующие стороны должным образом урегулируют споры путем диалога и консультаций", – заявил китайский чиновник.