У Китаї відреагували на заліт російських дронів до Польщі

Пекін "взяв до відома" повідомлення про інцидент

Лінь Цзянь (Фото: МЗС Китаю)

Китайська Народна Республіка виступила за дипломатичне врегулювання "суперечок" після того, як російські дрони залетіли до Польщі 10 вересня. Таку заяву озвучив речник Міністерства закордонних справ КНР Лінь Цзянь.

Він зазначив, що Пекін "взяв до відома" повідомлення про інцидент.

"Китай сподівається, що відповідні сторони належним чином врегулюють суперечки шляхом діалогу та консультацій", – заявив китайський чиновник.