Конфлікт між ГУР та військовими у санаторії під Києвом. У Сухопутних військах озвучили свою версію

У Сухопутних військах мають сумніви щодо законності договорів ГУР, адже майно санаторію, крім одного приміщення, перебуває під арештом

Військовий (Ілюстративне фото: Генштаб)

Військовослужбовці однієї з в/ч Збройних Сил України стверджують, що мали повне право перебувати в санаторії під Києвом, де у них у середу сталася сутичка з бійцями Головного управління розвідки Міністерства оборони. Про це в коментарі LIGA.net повідомив співрозмовник у командуванні Сухопутних військ ЗСУ.

За його інформацією, є бойове розпорядження командувача Сухопутних військ, погодження Київської міської військової адміністрації, а також договір з адміністрацією санаторію щодо перебування там військових.

Читайте також Як потрапити в розвідку: покроковий гід

Співрозмовник заявив, що військова частина ЗСУ знаходиться на території санаторію з 2024 року. Офіційно оформлено лише одне приміщення, яке не перебуває під арештом. Водночас через арешти та обмеження відчуження військова частина не могла укласти нові договори оренди.

Він зазначив, що в/ч ініціювала процедуру примусового відчуження майна на користь держави (Міністерства оборони) й продовжує діяти в рамках примусового відчуження для повернення всього комплексу державі.

Також співрозмовник розповів хронологію подій навколо санаторію. За його словами, у середині листопада відбулася зустріч командування зазначеної в/ч ЗСУ з представниками ГУР щодо можливості розміщення бійців розвідки на території санаторію на околиці Києва.

У Сухопутних військах розповіли, що на ній, зокрема, були представниця ТОВ Development Solution (володіє частиною майна об'єкта) Марина Волкова та директор санаторію.

Співрозмовник заявив, що під час зустрічі розглядали лист КМВА №0011965: розміщення ГУР дозволене крім приміщень, що використовуються в/ч ЗСУ. Але частина повідомила, що вільних приміщень на території немає. Водночас представник ГУР пред’явив два договори оренди – з Development Solution та самим санаторієм. Йому поставили запитання про законність договорів: майно під арештом Державного бюро розслідувань та передане Агентству з розшуку та менеджменту активів.

Співрозмовник у Сухопутних військах зазначив, що директор санаторію не мав права підписувати договір. Він додав, що юристи ГУР запевнили, що все законно, але документів-підтверджень не надали. У розвідці, за його словами, відмовилися надати копії документів для передання у вищі інстанції й заявили про намір негайно завезти особовий склад.

У Сухопутних військах кажуть, що тоді до санаторію прибуло близько 10 автомобілів із 30-40 озброєними представниками ГУР у балаклавах. Вони повторно пред’явили договори з Development Solution та санаторієм.

Там додали, що представник Укрпрофоздоровниці нібито підтвердив неправомірність договору із санаторієм. Водночас ГУР наполягало на вході до будівель компанії Development Solution. Огляд території показав відсутність вільних приміщень, після чого бійці ГУР залишили територію.

Увечері 3 грудня представники ГУР зайшли на територію санаторію та зайняли її. У Сухопутних військах заявили, що бійці ГУР вибили ворота, зламали паркан, здійснювали постріли у повітря та землю. Вони нібито захопили у полон 10 військових ЗСУ та завдали травм. Після інциденту бійці ГУР забарикадувалися на території.

У розвідці у коментарі LIGA.net запевнили, що їхні бійці перебувають там на законних підставах. Також у ГУР додали, що у представників інших формувань документи нібито анульовані військовою адміністрацією.

LIGA.net звернулася з офіційним запитом до ГУР МО для уточнення всіх обставин конфлікту й оприлюднить відповідь щойно вона надійде.

Мова йде про санаторій поблизу столиці, який був арештований судом у 2020 році, а у 2022 році його повернули у державну власність та передали в управління АРМА. Того ж року ініційовано процедуру банкрутства через борги. Значна частина земельної ділянки та нерухомості об’єкта перебуває у власності компанії Development Solution.

В умовах дії воєнного стану заборонено розголошувати будь-які координати місць розташування військовослужбовців, техніки та інших військових об’єктів (не лише географічні, а й прив’язування до місцевості).