Конфликт между ГУР и военными в санатории под Киевом. В Сухопутных войсках озвучили свою версию

В Сухопутных войсках сомневаются в законности договоров ГУР, ведь имущество санатория, кроме одного помещения, находится под арестом

Военнослужащие одной из в/ч Вооруженных Сил Украины утверждают, что имели полное право находиться в санатории под Киевом, где у них в среду произошла стычка с бойцами Главного управления разведки Министерства обороны. Об этом в комментарии LIGA.net сообщил собеседник в командовании Сухопутных войск ВСУ.

По его информации, есть боевое распоряжение командующего Сухопутными войсками, согласование Киевской городской военной администрации, а также договор с администрацией санатория о пребывании там военных.

Собеседник заявил, что воинская часть ВСУ находится на территории санатория с 2024 года. Официально оформлено только одно помещение, которое не находится под арестом. В то же время из-за арестов и ограничений отчуждения воинская часть не могла заключить новые договоры аренды.

Он отметил, что в/ч инициировала процедуру принудительного отчуждения имущества в пользу государства (Министерства обороны) и продолжает действовать в рамках принудительного отчуждения для возвращения всего комплекса государству.

Также собеседник рассказал хронологию событий вокруг санатория. По его словам, в середине ноября состоялась встреча командования указанной в/ч ВСУ с представителями ГУР о возможности размещения бойцов разведки на территории санатория на окраине Киева.

В Сухопутных войсках рассказали, что на ней, в частности, были представительница ООО Development Solution (владеет частью имущества объекта) Марина Волкова и директор санатория.

Собеседник заявил, что во время встречи рассматривали письмо КГВА №0011965: размещение ГУР разрешено кроме помещений, используемых в/ч ВСУ. Но часть сообщила, что свободных помещений на территории нет. В то же время представитель ГУР предъявил два договора аренды – с Development Solution и самим санаторием. Ему задали вопрос о законности договоров: имущество под арестом Государственного бюро расследований и передано Агентству по розыску и менеджменту активов.

Собеседник в Сухопутных войсках отметил, что директор санатория не имел права подписывать договор. Он добавил, что юристы ГУР заверили, что все законно, но документов-подтверждений не предоставили. В разведке, по его словам, отказались предоставить копии документов для передачи в вышестоящие инстанции и заявили о намерении немедленно завезти личный состав.

В Сухопутных войсках говорят, что тогда в санаторий прибыло около 10 автомобилей с 30-40 вооруженными представителями ГУР в балаклавах. Они повторно предъявили договоры с Development Solution и санаторием.

Там добавили, что представитель Укрпрофздравницы якобы подтвердил неправомерность договора с санаторием. В то же время ГУР настаивало на входе в здания компании Development Solution. Осмотр территории показал отсутствие свободных помещений, после чего бойцы ГУР покинули территорию.

Вечером 3 декабря представители ГУР зашли на территорию санатория и заняли ее. В Сухопутных войсках заявили, что бойцы ГУР выбили ворота, сломали забор, осуществляли выстрелы в воздух и землю. Они якобы захватили в плен 10 военных ВСУ и нанесли травмы. После инцидента бойцы ГУР забаррикадировались на территории.

В разведке в комментарии LIGA.net заверили, что их бойцы находятся там на законных основаниях. Также в ГУР добавили, что у представителей других формирований документы якобы аннулированы военной администрацией.

LIGA.net обратилась с официальным запросом в ГУР МО для уточнения всех обстоятельств конфликта и обнародует ответ, как только он поступит.

Речь идет о санатории вблизи столицы, который был арестован судом в 2020 году, а в 2022 году его вернули в государственную собственность и передали в управление АРМА. Тогда же была инициирована процедура банкротства из-за долгов. Значительная часть земельного участка и недвижимости объекта находится в собственности компании Development Solution.

В условиях действия военного положения запрещено разглашать любые координаты мест расположения военнослужащих, техники и других военных объектов (не только географические, но и привязки к местности).