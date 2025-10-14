Слухи о конфликте между Сырским и Драпатым преувеличены – источники
Александр Сырский и Михаил Драпатый (Фото: Генштаб)

Слухи о конфликте между главнокомандующим Вооруженными Силами Украины Александром Сырским и командующим Объединенными силами ВСУ Михаилом Драпатым преувеличены. Об этом в комментарии LIGA.net для разбора о реформе управления армии рассказали четыре собеседника в окружении обоих генералов.

В конце сентября Сырский расформировал оперативно-стратегическую группировку "Днепр" (бывшая ОСГВ "Хортица"), которая отвечала за один из ключевых участков фронта – от Запорожья до Харьковской области, в частности за распределение боеприпасов между бригадами.

В медиа намекали, что ликвидация ОСГВ связана не только с корпусной реформой, а и с желанием подвинуть его руководителя – Драпатого.

Слухи о конфликте между ним и главкомом в медиа просочились после того, как летом Драпатый подал в отставку с должности командующего Сухопутными войсками. Мол, его подозревают в политических амбициях, и это якобы стало причиной конфликта.

Однако четверо собеседников слухи о конфликте назвали преувеличенными. Они добавили, что отношения между Драпатым и Сырским являются рабочими.

6 октября о возможном конфликте между главкомом и командующим Объединенными силами ВСУ на фоне расформирования "Днепра" писала Украинская правда со ссылкой на неназванного "опытного военного".

В материале шла речь о расформировании ОСГВ, которую восемь месяцев возглавлял Драпатый. В рамках реформы он сохранит должность командующего Объединенными силами и вместе со своей командой переместится на северо-восточное направление фронта, где будет руководить одной из группировок войск. Однако его зона ответственности уменьшится примерно вдвое.

Неназванный собеседник УП назвал это "способом убрать конкурента".

