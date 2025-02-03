ВСУ начали мероприятия по переходу на корпусную структуру управления войсками

Сырский подчеркнул, что февраль будет непростым для войска, "но и врагу придется несладко"

Олександр Сирський (Фото: Facebook головнокомандувача ЗСУ)

В Вооруженных Силах Украины идет реформа организационной структуры войска. В частности, начались мероприятия по переходу на корпусную структуру, сообщил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

"Учитываем вызовы времени и работаем на усиление армии даже в сложившихся непростых условиях", – написал он.

После совещания по итогам деятельности ВСУ в первом месяце 2025 года Сырский сообщил, что "ситуация сложная, но мы достойно даем отпор".

"Продолжаем результативно уничтожать военные объекты противника с целью уменьшения его ударного потенциала. Уничтожаем врага как на территории Украины, так и в России. Среди приоритетов – в том числе и операция в Курской области и поражение военных объектов вглубь страны-агрессора", – говорится в сообщении.

Он подчеркнул, что в настоящее время основные усилия сосредоточены, прежде всего, на стойком удержании рубежей и недопущении продвижения противника, усилении подготовки военнослужащих и наращивании беспилотной составляющей.

Также продолжается развитие соединений и частей Сухопутных войск, Десантно-штурмовых войск, морской пехоты, Сил беспилотных систем – за счет наращивания беспилотных систем в их составе.

"На земле прежде всего пополняются личным составом и техникой те подразделения, которые уже ведут оборону на переднем крае. В то же время продолжаются мероприятия по перемещению и командировке военнослужащих из небоевых в боевые воинские части", – сообщил главком ВСУ.

Сырский акцентировал внимание на необходимости улучшить работу в направлении рекрутинга и усиления психологической стойкости воинов. Меры по адаптации новичков, прибывающих из учебных центров, должны проводиться еще до начала их привлечения к боевым задачам.

Также в январе удалось несколько увеличить количество подразделений, которые выводятся на восстановление боеспособности. Есть соответствующие планы и на следующий период, отметил главком ВСУ.

"Февраль будет непростым для нашей армии, но и врагу придется несладко. Определил задачу соответствующим командованиям и органам военного управления. Противник не уменьшает интенсивность своих атак, и именно на этом фоне будет происходить выполнение наших задач", – написал он.