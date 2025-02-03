ВСУ начали мероприятия по переходу на корпусную структуру управления войсками
В Вооруженных Силах Украины идет реформа организационной структуры войска. В частности, начались мероприятия по переходу на корпусную структуру, сообщил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.
"Учитываем вызовы времени и работаем на усиление армии даже в сложившихся непростых условиях", – написал он.
После совещания по итогам деятельности ВСУ в первом месяце 2025 года Сырский сообщил, что "ситуация сложная, но мы достойно даем отпор".
"Продолжаем результативно уничтожать военные объекты противника с целью уменьшения его ударного потенциала. Уничтожаем врага как на территории Украины, так и в России. Среди приоритетов – в том числе и операция в Курской области и поражение военных объектов вглубь страны-агрессора", – говорится в сообщении.
Он подчеркнул, что в настоящее время основные усилия сосредоточены, прежде всего, на стойком удержании рубежей и недопущении продвижения противника, усилении подготовки военнослужащих и наращивании беспилотной составляющей.
Также продолжается развитие соединений и частей Сухопутных войск, Десантно-штурмовых войск, морской пехоты, Сил беспилотных систем – за счет наращивания беспилотных систем в их составе.
"На земле прежде всего пополняются личным составом и техникой те подразделения, которые уже ведут оборону на переднем крае. В то же время продолжаются мероприятия по перемещению и командировке военнослужащих из небоевых в боевые воинские части", – сообщил главком ВСУ.
Сырский акцентировал внимание на необходимости улучшить работу в направлении рекрутинга и усиления психологической стойкости воинов. Меры по адаптации новичков, прибывающих из учебных центров, должны проводиться еще до начала их привлечения к боевым задачам.
Также в январе удалось несколько увеличить количество подразделений, которые выводятся на восстановление боеспособности. Есть соответствующие планы и на следующий период, отметил главком ВСУ.
"Февраль будет непростым для нашей армии, но и врагу придется несладко. Определил задачу соответствующим командованиям и органам военного управления. Противник не уменьшает интенсивность своих атак, и именно на этом фоне будет происходить выполнение наших задач", – написал он.
- В ноябре 2024 года глава государства сообщал, что военные предлагают переход к системе "корпус – бригада". Тогда Зеленский отмечал: если это поможет "сократить расстояние" от генерала до солдата и снизить бюрократичность, то он не против этого.
- В конце января 2025 года эта тема поднималась на заседании Ставки.