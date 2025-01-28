На Ставке Зеленского обсудили создание корпусов ВСУ
На заседании Ставки верховного главнокомандующего обсуждалось формирование корпусов в ВСУ. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский.
Он отметил, что "есть конкретика" по этому вопросу.
"Мы будем и далее укреплять нашу армию. Боевые бригады и правильный армейский опыт масштабируем", – рассказал президент.
По словам Зеленского, на основе первых определенных бригад можно будет предпринять и "другие системные шаги".
Президент подчеркнул, что модернизация армейской системы не имеет альтернатив.
В ноябре 2024 года глава государства сообщал, что военные предлагают переход к системе "корпус – бригада". Тогда Зеленский отмечал: если это поможет "сократить расстояние" от генерала до солдата и уменьшить бюрократичность, то он не против этого.
В настоящее время в структуру Сил обороны входят оперативно-стратегические группировки войск (ОСУВ), оперативно-тактические группировки (ОТУ) и тактические группы (ТГР). Основная единица каждой тактической группы – бригада.
Эти группировки не являются штатными подразделениями. На руководящие должности офицеров в эти штабы отправляют в командировку, рассказывал LIGA.net экс-спикер Генштаба Селезнев. Соответственно, они могут не ориентироваться в тех бригадах, которые оказываются в их подчинении (подробнее об группировках и корпусной модели читайте здесь).