На Ставке Зеленского обсудили создание корпусов ВСУ

"Мы будем и дальше укреплять нашу армию. Боевые бригады и правильный армейский опыт масштабируем", – рассказал президент

Владимир Зеленский (Фото: Офис президента)

На заседании Ставки верховного главнокомандующего обсуждалось формирование корпусов в ВСУ. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский.

Он отметил, что "есть конкретика" по этому вопросу.

"Мы будем и далее укреплять нашу армию. Боевые бригады и правильный армейский опыт масштабируем", – рассказал президент.

По словам Зеленского, на основе первых определенных бригад можно будет предпринять и "другие системные шаги".

Президент подчеркнул, что модернизация армейской системы не имеет альтернатив.

В ноябре 2024 года глава государства сообщал, что военные предлагают переход к системе "корпус – бригада". Тогда Зеленский отмечал: если это поможет "сократить расстояние" от генерала до солдата и уменьшить бюрократичность, то он не против этого.