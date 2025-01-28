На Ставці Зеленського обговорили створення корпусів ЗСУ

"Ми будемо й надалі зміцнювати нашу армію. Бойові бригади та правильний армійський досвід масштабуємо", – розповів президент

Володимир Зеленський (Фото: Офіс президента)

На засіданні Ставки верховного головнокомандувача, зокрема, обговорювалося формування корпусів у ЗСУ. Про це повідомив президент Володимир Зеленський.

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Він зазначив, що "є конкретика" з цього питання.

"Ми будемо й надалі зміцнювати нашу армію. Бойові бригади та правильний армійський досвід масштабуємо", – розповів президент.

За словами Зеленського, на основі перших визначених бригад можна буде зробити й "інші системні кроки".

Президент наголосив, що модернізація армійської системи не має альтернатив.

У листопаді 2024-го голова держави повідомляв, що військові пропонують перехід до системи "корпус – бригада". Тоді Зеленський зазначав: якщо це допоможе "скоротити відстань" від генерала до солдата і зменшити бюрократичність, то він не проти цього.