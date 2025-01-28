На Ставці Зеленського обговорили створення корпусів ЗСУ
На засіданні Ставки верховного головнокомандувача, зокрема, обговорювалося формування корпусів у ЗСУ. Про це повідомив президент Володимир Зеленський.
Він зазначив, що "є конкретика" з цього питання.
"Ми будемо й надалі зміцнювати нашу армію. Бойові бригади та правильний армійський досвід масштабуємо", – розповів президент.
За словами Зеленського, на основі перших визначених бригад можна буде зробити й "інші системні кроки".
Президент наголосив, що модернізація армійської системи не має альтернатив.
У листопаді 2024-го голова держави повідомляв, що військові пропонують перехід до системи "корпус – бригада". Тоді Зеленський зазначав: якщо це допоможе "скоротити відстань" від генерала до солдата і зменшити бюрократичність, то він не проти цього.
Наразі до структури Сил оборони входять оперативно-стратегічні угруповання військ (ОСУВ), оперативно-тактичні угруповання (ОТУ) та тактичні групи (ТГР). Основна одиниця кожної тактичної групи – бригада.
Ці угруповання не є штатними підрозділами. На керівні посади офіцерів у ці штаби відправляють у відрядження, розповідав LIGA.net ексречник Генштабу Селезньов. Відповідно, вони можуть не орієнтуватись у тих бригадах, які опиняються у їхньому підпорядкуванні (детальніше про угрупування та корпусну модель читайте тут).