"Найжорсткіші напрямки". Зеленський направив Драпатого для керівництва ОСУВ "Хортиця"
Командувач Сухопутних військ Михайло Драпатий направлений для керівництва оперативно-стратегічним угрупованням військ "Хортиця". Про це в вечірньому відеозверненні повідомив президент Володимир Зеленський.
"Доручив сьогодні посилити командний склад наших військ на Донеччині – генерал-майор Михайло Драпатий направлений для керівництва оперативно-стратегічним угрупованням військ "Хортиця". Це найжорсткіші напрямки боїв", – сказав Зеленський.
Глава держави додав, що Драпатий зберігатиме повноваження командувача Сухопутних військ – найбільш численної частини Збройних Сил України.
"Це допоможе поєднувати бойову роботу армії з правильною підготовкою бригад. Саме фронтові потреби мають визначати стандарти комплектування й тренування бригад", – наголосив президент.
Оперативно-стратегічне угруповання військ "Хортиця", також відоме як Угруповання Об'єднаних сил та Східне угруповання військ – об’єднання ЗСУ, створене під час відбиття російської збройної агресії у 2022 році.
Діє у Східний операційній зоні, відповідає за східну ділянку лінії бойового зіткнення (Харківський, Куп’янський, Краматорський, Лиманський, Торецький, Покровський та Новопавлівський напрямки).
- 24 червня 2024 року Зеленський замінив командувача Об’єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенанта Юрія Содоля на бригадного генерала Андрія Гнатова.
- 29 листопада Драпатого призначили новим командувачем Сухопутних військ ЗСУ. Він замінив Олександра Павлюка.