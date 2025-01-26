"Найжорсткіші напрямки". Зеленський направив Драпатого для керівництва ОСУВ "Хортиця"

Командувач Сухопутних військ Михайло Драпатий направлений для керівництва оперативно-стратегічним угрупованням військ "Хортиця". Про це в вечірньому відеозверненні повідомив президент Володимир Зеленський.

"Доручив сьогодні посилити командний склад наших військ на Донеччині – генерал-майор Михайло Драпатий направлений для керівництва оперативно-стратегічним угрупованням військ "Хортиця". Це найжорсткіші напрямки боїв", – сказав Зеленський.

Глава держави додав, що Драпатий зберігатиме повноваження командувача Сухопутних військ – найбільш численної частини Збройних Сил України.

"Це допоможе поєднувати бойову роботу армії з правильною підготовкою бригад. Саме фронтові потреби мають визначати стандарти комплектування й тренування бригад", – наголосив президент.

ДОВІДКА.

Оперативно-стратегічне угруповання військ "Хортиця", також відоме як Угруповання Об'єднаних сил та Східне угруповання військ – об’єднання ЗСУ, створене під час відбиття російської збройної агресії у 2022 році.

Діє у Східний операційній зоні, відповідає за східну ділянку лінії бойового зіткнення (Харківський, Куп’янський, Краматорський, Лиманський, Торецький, Покровський та Новопавлівський напрямки).