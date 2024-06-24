Зеленський звільнив Содоля з посади командувача Об'єднаних сил

На цю посаду Зеленський призначив Андрія Гнатова

Юрій Содоль (Фото: АрміяІнформ)

Президент Володимир Зеленський ухвалив рішення замінити командувача Об’єднаних сил Збройних Сил України генерал-лейтенанта Юрія Содоля на бригадного генерала Андрія Гнатова. Про це глава держави повідомив у вечірньому відеозверненні.

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Зеленський розповів, що вранці 24 червня провів нараду з військовими за участі головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського, міністра оборони Рустема Умєрова та начальника Генерального штабу Анатолія Баргилевича.

"Обговорили ситуацію на ключових напрямках. Найбільша увага зараз – Донеччині. І постачанню нашим силам усього, що необхідно", – зазначив Зеленський.

Також, за словами Зеленського, на нараді обговорили кадрові питання у ЗСУ. Зокрема, глава держави ухвалив рішення замінити командувача Об’єднаних сил. Цю посаду обійматиме бригадний генерал Андрій Гнатов.

Раніше Содоля критикували представники різних політичних флангів, серед них активіст та волонтер Сергій Стерненко та депутатка від Слуги народу Мар'яна Безугла. Його, зокрема, звинувачують у недбалому ставленні до особового складу, що призводить до жертв серед військових.

23 червня Тавр закликав ДБР відкрити провадження щодо одного з військових генералів. УП пише, що йдеться про генерал-лейтенанта Содоля.

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