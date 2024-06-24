Зеленський звільнив Содоля з посади командувача Об'єднаних сил
Президент Володимир Зеленський ухвалив рішення замінити командувача Об’єднаних сил Збройних Сил України генерал-лейтенанта Юрія Содоля на бригадного генерала Андрія Гнатова. Про це глава держави повідомив у вечірньому відеозверненні.
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Зеленський розповів, що вранці 24 червня провів нараду з військовими за участі головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського, міністра оборони Рустема Умєрова та начальника Генерального штабу Анатолія Баргилевича.
"Обговорили ситуацію на ключових напрямках. Найбільша увага зараз – Донеччині. І постачанню нашим силам усього, що необхідно", – зазначив Зеленський.
Також, за словами Зеленського, на нараді обговорили кадрові питання у ЗСУ. Зокрема, глава держави ухвалив рішення замінити командувача Об’єднаних сил. Цю посаду обійматиме бригадний генерал Андрій Гнатов.
- Раніше Содоля критикували представники різних політичних флангів, серед них активіст та волонтер Сергій Стерненко та депутатка від Слуги народу Мар'яна Безугла. Його, зокрема, звинувачують у недбалому ставленні до особового складу, що призводить до жертв серед військових.
- 23 червня Тавр закликав ДБР відкрити провадження щодо одного з військових генералів. УП пише, що йдеться про генерал-лейтенанта Содоля.
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