Новий глава Управління держохорони має карт-бланш на зміни – Зеленський
Президент Володимир Зеленський представив нового очільника відомства Управління державної охорони – полковника Олексія Морозова та розповів, яких змін очікує від керівника.
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За словами Зеленського, головне завдання Морозова – "забезпечити, щоб в управлінні працювали виключно патріотично налаштовані професійні люди, які повʼязують свою долю виключно з Україною".
Президент зауважив, що управління потребує модернізації структури та роботи, щоб забезпечити відповідність вимогам воєнного часу, тому акцентував – у нового керівника УДО є карт-бланш на зміни.
За словами президента, потрібні:
→ нові підходи до роботи з особовим складом – "без радянщини";
→ підвищення рівня бойової та мобілізаційної готовності особового складу;
→ нові підходи до рекрутингу кадрів для управління;
→ вдосконалення матеріально-технічної та навчальної баз управління.
Зеленський наголосив, що має бути створений власний навчальний полігон управління – на базі Інституту Управління державної охорони України потрібен сучасний спеціалізований Центр підготовки фахівців безпеки.
21 червня Зеленський призначив нового начальника Управління державної охорони України – Олексія Морозова.
- 7 травня 2024 року СБУ повідомила про викриття мережі агентів російської ФСБ, які готували вбивство президента, голови СБУ Василя Малюка, начальника Головного управління розвідки Кирила Буданова та інших українських високопосадовців.
- Спецслужба зауважувала, що викрила агентурну мережу завчасно за сприяння керівництва Управління держбезпеки.
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