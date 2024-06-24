Новий глава Управління держохорони має карт-бланш на зміни – Зеленський

Володимир Зеленський (Фото: EPA)

Президент Володимир Зеленський представив нового очільника відомства Управління державної охорони – полковника Олексія Морозова та розповів, яких змін очікує від керівника.

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За словами Зеленського, головне завдання Морозова – "забезпечити, щоб в управлінні працювали виключно патріотично налаштовані професійні люди, які повʼязують свою долю виключно з Україною".

Президент зауважив, що управління потребує модернізації структури та роботи, щоб забезпечити відповідність вимогам воєнного часу, тому акцентував – у нового керівника УДО є карт-бланш на зміни.

За словами президента, потрібні:

→ нові підходи до роботи з особовим складом – "без радянщини";

→ підвищення рівня бойової та мобілізаційної готовності особового складу;

→ нові підходи до рекрутингу кадрів для управління;

→ вдосконалення матеріально-технічної та навчальної баз управління.

Зеленський наголосив, що має бути створений власний навчальний полігон управління – на базі Інституту Управління державної охорони України потрібен сучасний спеціалізований Центр підготовки фахівців безпеки.

21 червня Зеленський призначив нового начальника Управління державної охорони України – Олексія Морозова.

7 травня 2024 року СБУ повідомила про викриття мережі агентів російської ФСБ, які готували вбивство президента, голови СБУ Василя Малюка, начальника Головного управління розвідки Кирила Буданова та інших українських високопосадовців.

Спецслужба зауважувала, що викрила агентурну мережу завчасно за сприяння керівництва Управління держбезпеки.

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