Новий глава Управління держохорони має карт-бланш на зміни – Зеленський
Володимир Зеленський (Фото: EPA)

Президент Володимир Зеленський представив нового очільника відомства Управління державної охорони – полковника Олексія Морозова та розповів, яких змін очікує від керівника. 

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За словами Зеленського, головне завдання Морозова – "забезпечити, щоб в управлінні працювали виключно патріотично налаштовані професійні люди, які повʼязують свою долю виключно з Україною".

Президент зауважив, що управління потребує модернізації структури та роботи, щоб забезпечити відповідність вимогам воєнного часу, тому акцентував – у нового керівника УДО є карт-бланш на зміни.

За словами президента, потрібні:

→ нові підходи до роботи з особовим складом – "без радянщини";
→ підвищення рівня бойової та мобілізаційної готовності особового складу;
 → нові підходи до рекрутингу кадрів для управління;
→ вдосконалення матеріально-технічної та навчальної баз управління.

Зеленський наголосив, що має бути створений власний навчальний полігон управління – на базі Інституту Управління державної охорони України потрібен сучасний спеціалізований Центр підготовки фахівців безпеки.

21 червня Зеленський призначив нового начальника Управління державної охорони України – Олексія Морозова. 

  • 7 травня 2024 року СБУ повідомила про викриття мережі агентів російської ФСБ, які готували вбивство президента, голови СБУ Василя Малюка, начальника Головного управління розвідки Кирила Буданова та інших українських високопосадовців.
  • Спецслужба зауважувала, що викрила агентурну мережу завчасно за сприяння керівництва Управління держбезпеки.

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Володимир Зеленськийудоолексій морозов