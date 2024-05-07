Служба безпеки України повідомила про викриття мережі агентів російської Федеральної служби безпеки, котрі готували убивство президента Володимира Зеленського, голови СБУ Василя Малюка, начальника Головного управління розвідки Кирила Буданова та інших представників вищого військово-політичного керівництва держави.

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За даними спецслужби, російські агенти працювали на П'яту службу ФСБ, було затримано двох полковників українського Управління державної охорони (вона займається охороною топ-посадовців). П'ята служба ФСБ спеціалізується на роботі проти України.

Агентурну мережу завчасно викрила СБУ за сприяння керівництва УДО, двоє полковників цього відомства "зливали" секретну інформацію окупантам, акцентують правоохоронці.

СБУ пояснює, що загарбники активно розробляли плани з ліквідації президента: одним з завдань агентурної мережі був пошук виконавців серед військових, наближених до охорони першої особи, котрі могли б узяти Зеленського у заручники, а згодом вбити його.

Спецслужба зазначає, що також росіяни планували убити й інших високопосадовців, зокрема, голову СБУ Малюка та начальника ГУР Буданова — убивство останнього планували провести перед Великоднем.

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Правоохоронці так описують російський план:

→ завербований агент повинен був спостерігати за переміщенням особи під охороною та передавати ворогу інформацію;

→ за координатами будинку, де мав перебувати посадовець, планувалося здійснити ракетний удар;

→ потім окупанти збиралися атакувати дроном людей, що залишилися на місці ураження;

→ після цього загарбники хотіли поцілити ще однією ракетою, зокрема, задля знищення слідів застосування безпілотника.

Як зауважує СБУ, озброєння для російського агента забезпечив полковник Управління держохорони, котрий особисто привіз до Києва FPV-дрони, заряди до РПГ-7, а також протипіхотні міни МОН-90.

Спецслужба акцентує, що зафіксувала як поїздки цього полковника за дронами та вибухівкою до іншої області України, так і розмови потенційного виконавця теракту зі своїм куратором з ФСБ.

У фігурантів було проведено обшуки, під час них були вилучені відповідні засоби ураження, а також інші докази злочинної діяльності, зазначають правоохоронці.

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Голова СБУ Малюк зауважив, що цей теракт мав стати "подарунком Путіну до інаугурації", проте став провалом російської спецслужби.

Правоохоронці публікують перелік співробітників Дев'ятого управління департаменту оперативної інформації П'ятої служби ФСБ, які курували організацію теракту: Максим Мішустін, Дмитро Перлін, Олексій Корнєв.

Перед початком повномасштабного російського вторгнення Корнєв провів низку законспірованих зустрічей з українським полковником УДО на території сусідніх європейьких країн, також за кордоном зазвичай передавалися і кошти для агентів, пояснює спецслужба.

Фігурантам повідомили про підозру у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану, та підготовці до терористичного акту.

Підозрюваним загрожує довічне ув'язнення, наразі вони під вартою.

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Фото: СБУ

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У травні 2022 року Зеленський заявив, що 10 спроб замахів на нього за час війни – це "не так багато", адже у Путіна є серйозніші проблеми. У серпні Зеленський розповів, що директор ЦРУ США на зустрічі в січні "надсилав сигнали" про загрози для його життя у разі повномасштабного вторгнення Росії.

У листопаді 2023 року президент сказав, що пережив приблизно п'ять-шість спроб замахів на своє життя з боку росіян.

У квітні 2024 року українські правоохоронці повідомили про викриття громадянина Польщі, який, за даними слідства, пропонував російській воєнній розвідці (ГРУ) здійснити замах на Зеленського. Польський громадянин був затриманий.

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