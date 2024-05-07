Служба безопасности Украины сообщила о разоблачении сети агентов российской Федеральной службы безопасности, готовивших убийство президента Владимира Зеленского, главы СБУ Василия Малюка, начальника Главного управления разведки Кирилла Буданова и других представителей высшего военно-политического руководства государства.

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По данным спецслужбы, российские агенты работали на Пятую службу ФСБ, были задержаны два полковника украинского Управления государственной охраны (она занимается охраной топ-чиновников). Пятая служба ФСБ специализируется на работе против Украины.

Агентурную сеть заблаговременно разоблачила СБУ при содействии руководства УГО, двое полковников этого ведомства "сливали" секретную информацию оккупантам, акцентируют правоохранители.

СБУ объясняет, что захватчики активно разрабатывали планы по ликвидации президента: одной из задач агентурной сети был поиск исполнителей среди военных, приближенных к охране первого лица, которые могли бы взять Зеленского в заложники, а затем убить его.

Спецслужба отмечает, что также россияне планировали убить и других чиновников, в частности, главу СБУ Малюка и начальника ГУР Буданова — убийство последнего планировали провести перед Пасхой.

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Правоохранители так описывают российский план:

→ завербованный агент должен был наблюдать за перемещением охраняемого лица и передавать врагу информацию;

→ по координатам здания, где должно было находиться чиновник, планировалось совершить ракетный удар;

→ затем оккупанты собирались атаковать дроном людей, оставшихся на месте поражения;

→ после этого захватчики хотели попасть еще одной ракетой, в частности, для уничтожения следов применения беспилотника.

Как отмечает СБУ, вооружение для российского агента обеспечил полковник Управления госохраны, лично привезший в Киев FPV-дроны, заряды в РПГ-7, а также противопехотные мины МОН-90.

Спецслужба акцентирует, что зафиксировала как поездки этого полковника за дронами и взрывчаткой в другую область Украины, так и разговоры потенциального исполнителя теракта со своим куратором из ФСБ.

У фигурантов были проведены обыски, в ходе которых были изъяты соответствующие средства поражения, а также другие доказательства преступной деятельности, отмечают правоохранители.

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Глава СБУ Малюк отметил, что этот теракт должен стать "подарком Путину к инаугурации", однако стал провалом российской спецслужбы.

Правоохранители публикуют перечень сотрудников Девятого управления департамента оперативной информации Пятой службы ФСБ, курировавших организацию теракта: Максим Мишустин, Дмитрий Перлин, Алексей Корнев.

Перед началом полномасштабного российского вторжения Корнев провел ряд законспирированных встреч с украинским полковником УГО на территории соседних европейских стран, также за рубежом обычно передавались средства для агентов, поясняет спецслужба.

Фигурантам сообщили о подозрении в государственной измене, совершенной в условиях военного положения, и подготовке к террористическому акту.

Подозреваемым грозит пожизненное заключение, сейчас они под стражей.

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Фото: СБУ

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В мае 2022 года Зеленский заявил, что 10 попыток покушений на него за время войны – это "не так много", ведь у Путина есть более серьезные проблемы. В августе Зеленский рассказал, что директор ЦРУ США на встрече в январе "отправлял сигналы" об угрозах для его жизни в случае полномасштабного вторжения России.

В ноябре 2023 года президент сказал, что пережил примерно пять-шесть попыток покушений на свою жизнь со стороны россиян.

В апреле 2024 года украинские правоохранители сообщили о разоблачении гражданина Польши, который, по данным следствия, предлагал российской военной разведке (ГРУ) покушать на Зеленского. Польский гражданин был задержан.

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