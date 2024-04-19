Туск прокомментировал арест поляка, обвиняемого в подготовке покушения на Зеленского

В ГУР Минобороны отметили, что Россия продолжает попытки покушения на военно-политическое руководство страны

Дональд Туск (Фото: Leszek Szymanski: EPA)

Премьер-министр Польши Дональд Туск отреагировал на арест поляка, который, по данным украинских и польских правоохранителей, готовил покушение на президента Владимира Зеленского. Туск заявил, что задержание оправдано, и значительная часть политических покушений является "инициативой сумасшедших-одиночек". Об этом он сказал 17 апреля, возвращаясь с двухдневного саммита Евросоюза, сообщает польский портал Onet.

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"Даже если мы имеем дело только с частным случаем безумца, значительная часть политических убийств является инициативой сумасшедших-одиночек. Мы должны осознать, что особенно в это время мы должны быть сосредоточены на вопросах безопасности", – отметил Туск.

Как отметил премьер, его бельгийский и чешский коллеги дали понять, что у всех европейских лидеров есть основания опасаться российского вмешательства.

По мнению Туска, сейчас это приобретает особое значение в контексте информации об аресте поляка, который, по информации правоохранителей, готовил убийство Зеленского.

Арест мужчины был "совершенно" оправданным, подчеркнул глава правительства.

Служба безопасности Украины и Офис генерального прокурора 18 апреля сообщили о разоблачении гражданина Польши, который, по данным следствия, предлагал российской военной разведке (ГРУ) совершить покушение на украинского главу.

В СБУ отметили, что замыслом мужчины был сбор и передача россиянам информации о безопасности аэропорта Жешув-Ясенка. Это должно было помочь спецслужбам РФ спланировать возможное покушение на Зеленского во время его пребывания в Польше.

Украинские правоохранители проинформировали польских коллег о возможности покушения и передали им ключевые доказательства по этому делу, отметили в Службе безопасности.

В результате, мужчину удалось идентифицировать и задержать на территории его страны. Польская прокуратура предъявила ему обвинение в готовности действовать в пользу иностранной спецслужбы.

Задержанный арестован, продолжаются следственные действия, чтобы доказать вину мужчины.

Представитель Главного управления разведки Министерства обороны Андрей Юсов в эфире национального телемарафона прокомментировал покушение, подчеркнув, что это происходит не впервые.

"То, что враг пытался и на этот раз покушаться на верховного главнокомандующего, президента Украины Владимира Зеленского, то, что продолжаются попытки организации покушений на военно-политическое руководство нашего государства, в частности, на генерала Буданова, означает, что Украина сопротивляется, и в том числе лидеры страны и Владимир Зеленский – это серьезная угроза врагу", – сказал Юсов.

Он добавил, что мир должен понимать, с кем Украине приходится иметь дело – "это не цивилизованный противник, это не цивилизованное государство, это коварные террористы".

В мае 2022 года Зеленский заявил, что 10 попыток покушений на него за время войны – это "не так много", ведь у Путина есть более серьезные проблемы.

В августе Зеленский рассказал, что директор ЦРУ США на встрече в январе "отправлял сигналы" об угрозах для его жизни в случае полномасштабного вторжения России.

В ноябре 2023 года украинский глава сказал, что пережил примерно пять-шесть попыток покушений на свою жизнь со стороны россиян.

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