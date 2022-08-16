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Зеленский: Директор ЦРУ предупреждал меня об угрозах для жизни, такие сигналы шли отовсюду

Цей матеріал також доступний українською
16.08.2022, 15:28
Зеленский: Директор ЦРУ предупреждал меня об угрозах для жизни, такие сигналы шли отовсюду - Фото
Владимир Зеленский (Фото: EPA)

Президент Владимир Зеленский заявил, что директор Центрального разведуправления США Уильям Бернс на встрече в январе "посылал сигналы" об угрозах для его жизни в случае полномасштабного вторжения России. Об этом он рассказал в интервью The Washington Post.

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Журналист задал Зеленскому вопрос о том, какой была его реакция на предупреждение Бернса о том, что россияне в случае большой войны будут пытаться высадить десант на аэродроме в Гостомеле.

По словам президента, за полгода до начала большой войны с Россией начались военные учения в Беларуси, тогда Украина обратилась к партнерам, заявив, что противник будет атаковать Гостомель и другие аэропорты вокруг Киева. 

"Там тренировались — и это было известно — захватывать или бомбить ключевые объекты инфраструктуры. Они тренировались, у них были планы захватить аэропорт Борисполь и так далее. Я не знаю, сколько лет этим планам. Они использовали карты, и то, как они снимали вещи, некоторые из их путей были такими же, как у нацистов во время Второй мировой войны. Так что сказать, что они запланировали здесь что-то уникальное, нельзя. Все, что у нас было, было там", — сказал Зеленский.

Он также отметил, что "не готов говорить обо всем, о чем говорил Бернс", но основные сигналы директора ЦРУ были об угрозах его жизни. Президент подчеркнул, что "это были не первые сигналы", так как они шли и от украинских спецслужб и от зарубежных коллег. 

СПРАВКА. В январе Уильям Бернс непублично посетил Украину, где встретился с Владимиром Зеленским и украинскими разведчиками. С разведкой Бернс проконсультировался по тогдашней угрозе полномасштабного вторжения России в Украину. С Зеленским он обсуждал "усилия по деэскалации напряженности".

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Дмитрий Гриниченко
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