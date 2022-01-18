Директор ЦРУ непублично встретился в Украине с Зеленским и разведкой – CNN
По данным CNN, директор Центрального разведуправления США Уильям Бернс непублично посетил Украину, где встретился с президентом Владимиром Зеленским и украинскими разведчиками. Об этом сообщается на сайте американского канала.
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Два проинформированных источника сообщили, что поездка Бернса в Украину состоялась на прошлой неделе, она была запланирована заранее.
Неназванный американский чиновник сказал, что Бернс встретился не только с Зеленским, но и с украинскими разведчиками. С разведкой Бернс проконсультировался по угрозе нового вторжения России в Украину.
"Они обсудили текущие оценки рисков для Украины. Находясь там, он также имел возможность обсудить текущую ситуацию с президентом Зеленским и усилия по деэскалации напряженности", – отметил источник канала.
ЦРУ придерживается политики официально не объявлять о поездке директора и не комментировать ее.
- На прошлой неделе Yahoo News со ссылкой на свои источники сообщало, что ЦРУ тренирует в США военную элиту Украины для отпора России.
- После переговоров с США, НАТО и в ОБСЕ Россия получила отказ на ее требование не брать Украину в НАТО.
- В Белом доме заявили, что РФ ищет повод для вторжения в Украину и для этого может сама атаковать боевиков на Донбассе "под чужим флагом".
- В разведке заявили, что оккупанты допустили утечку химикатов в Горловке – и это может стать предлогом для вторжения России.
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