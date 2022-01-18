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Директор ЦРУ непублично встретился в Украине с Зеленским и разведкой – CNN

Цей матеріал також доступний українською
18.01.2022, 06:38
Директор ЦРУ непублично встретился в Украине с Зеленским и разведкой – CNN - Фото
Уильям Бернс и Владимир Зеленский (фото - ЕРА, коолаж - LIGA.net)

По данным CNN, директор Центрального разведуправления США Уильям Бернс непублично посетил Украину, где встретился с президентом Владимиром Зеленским и украинскими разведчиками. Об этом сообщается на сайте американского канала.

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Два проинформированных источника сообщили, что поездка Бернса в Украину состоялась на прошлой неделе, она была запланирована заранее.

Неназванный американский чиновник сказал, что Бернс встретился не только с Зеленским, но и с украинскими разведчиками. С разведкой Бернс проконсультировался по угрозе нового вторжения России в Украину.

"Они обсудили текущие оценки рисков для Украины. Находясь там, он также имел возможность обсудить текущую ситуацию с президентом Зеленским и усилия по деэскалации напряженности", – отметил источник канала.

ЦРУ придерживается политики официально не объявлять о поездке директора и не комментировать ее.  

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Марк Сировой
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