ГУР: Оккупанты допустили утечку химикатов, это может стать предлогом для вторжения России

Вчера, 14 января, на территории завода Стирол в оккупированной Горловке разгерметизировались емкости с химикатами: идет утечка аммиака в воздух. Разведка предостерегает, что этот инцидент Россия якобы может использовать как предлог для расширения агрессии против Украины.

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"Российская оккупационная администрация потеряла контроль над химическими препаратами, завозимыми на временно оккупированные территории Украины. Химическое загрязнение может привести к экологической катастрофе на востоке нашего государства", – заявляют в ГУР.

По их данным, 14 января в оккупированную Горловку на ПАО Концерн Стирол доставили емкости с аммиаком, из которых из-за нарушения герметичности началась утечка в воздух ядовитых веществ

"Вызванная действиями российских оккупантов техногенная катастрофа может быть использована для обвинения Украины в применении ядовитых химических веществ и как повод для расширения вооруженной агрессии против нашего государства", – резюмировали в ведомстве.

Ранее советник Байдена по нацбезопасности Джейк Салливан сказал на брифинге, что американская разведка получила данные о том, что Россия готовит повод для нового вторжения в Украину. По словам Салливана, РФ может сделать это через диверсионную деятельность и информационные операции, обвинив Украину в подготовке нападения на российские силы на Донбассе.

В Главном управлении разведки Минобороны сегодня сообщили, что российские спецслужбы готовят провокации против военнослужащих ВС РФ в Приднестровье, чтобы обвинить в этом Украину.

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Владислав Сердюк

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