Россия работает над поводом для нового вторжения в Украину – советник Байдена

Разведка США получила данные, что Россия готовит повод для нового вторжения в Украину. Об этом заявил на брифинге Джейк Салливан – советник президента США Джо Байдена по нацбезопасности.

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"Наше разведсообщество получило информацию, уровень секретности которой теперь был понижен, о том, что Россия закладывает основу, чтобы иметь возможность сфабриковать повод для вторжения", – сказал он.

По словам Салливана, РФ может сделать это через диверсионную деятельность и информационные операции, обвинив Украину в подготовке нападения на российские силы на Донбассе.

"Мы видели этот сценарий в 2014 году. Они снова его готовят", – отметил советник Байдена.

Салливан добавил, что у Белого дома будет больше деталей о подготовке Россией повода для вторжения. Администрация Байдена сможет поделиться ими в течение 24 часов.

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Марк Сировой

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