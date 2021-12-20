Россия снова угрожает НАТО военными шагами в случае отказа обсуждать ее "гарантии"
Россия угрожает НАТО военными, военно-техническими шагами и контругрозами, если западные страны откажутся обсуждать предложенные ею "гарантии безопасности для РФ". Соответствующее заявление в эфире пропагандистского канала Россия 24 сделал представитель РФ при организациях в Вене Константин Гаврилов.
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Он комментировал реакцию на "гарантии" от генсека НАТО Йенса Столтенберга и министра обороны Германии Кристины Ламбрехт, которые заявили, что РФ не должна диктовать, как себя вести членам НАТО.
Гаврилов не исключает, что эта реакция может быть "предварительной". По его словам, с этой реакцией "надо работать".
"Необходимо плотно разговаривать с американцами. И хотят они или не хотят – в диалог придется вступать и обсуждать наши конкретные предложения. В противном случае – руководство (РФ, – ред.) уже ясно выразилось – либо будут предприняты военно-технические и военные шаги, либо создание новых контругроз для стран НАТО", – сказал он.
- По данным разведки, РФ может готовить новое вторжение в Украину на январь. Запад грозит России беспрецедентными санкциями в случае вторжения.
- Россия предлагает западу "гарантии безопасности", в частности она требует отказаться от расширения НАТО на восток и от военного сотрудничества с Украиной. РФ угрожает "контругрозами" в случае отказа от ее требований.
- В НАТО ответили Кремлю, что вопрос членства в Альянсе будет решать сама Украина и 30 стран-членов НАТО. После этого МИД РФ начал торопить США с рассмотрением "гарантий".
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