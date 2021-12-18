У Путина грозят созданием контругроз в случае отказа НАТО от их "гарантий безопасности"

Россия перейдет в режим создания контругроз, если НАТО не примет ее предложения по "гарантиям безопасности". Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко в интервью одному из пропагандистских росСМИ.

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Грушко заявил, что страны альянса должны серьезно отнестись к предложениям России по "гарантиям безопасности", иначе им придется иметь дело с "военно-технической альтернативой".

"А если этого не получится, то мы уже обозначили им, тогда мы тоже перейдем в вот этот режим создания контругроз, но тогда будет поздно нас спрашивать, почему мы приняли такие решения, почему мы разместили такие системы", – сказал он.

Чиновник заявил, что Россия и НАТО "дошли до опасной черты" в отношениях и настал "момент истины".

15 ноября Россия передала помощнику госсека США свои проекты договоров о "гарантиях безопасности" между Россией/США и Россией/НАТО.

Вчера МИД РФ выложил в открытый доступ эти проекты. Если коротко, Кремль хочет гарантий, что Альянс захлопнет двери перед Украиной, откажется от ведения "любой военной деятельности" на ее территории и исключит развертывание ракет в районах, из которых они способны долететь и поразить цели в России. Полный текст проектов можно прочесть здесь. А здесь можно почитать короткий разбор того, что Россия требует от Штатов и НАТО.

МИД Украины прокомментировал требования РФ, заявив, что лучшая гарантия безопасности – прекращение развязанной Россией войны в Украине.

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Наталия Медведева

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