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У Путина грозят созданием контругроз в случае отказа НАТО от их "гарантий безопасности"

Цей матеріал також доступний українською
18.12.2021, 21:57
У Путина грозят созданием контругроз в случае отказа НАТО от их
Александр Грушко (Фото: EPA/OLIVIER HOSLET)

Россия перейдет в режим создания контругроз, если НАТО не примет ее предложения по "гарантиям безопасности". Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко в интервью одному из пропагандистских росСМИ.

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Грушко заявил, что страны альянса должны серьезно отнестись к предложениям России по "гарантиям безопасности", иначе им придется иметь дело с "военно-технической альтернативой".

"А если этого не получится, то мы уже обозначили им, тогда мы тоже перейдем в вот этот режим создания контругроз, но тогда будет поздно нас спрашивать, почему мы приняли такие решения, почему мы разместили такие системы", – сказал он.

Чиновник заявил, что Россия и НАТО "дошли до опасной черты" в отношениях и настал "момент истины".

  • 15 ноября Россия передала помощнику госсека США свои проекты договоров о "гарантиях безопасности" между Россией/США и Россией/НАТО.
  • Вчера МИД РФ выложил в открытый доступ эти проекты. Если коротко, Кремль хочет гарантий, что Альянс захлопнет двери перед Украиной, откажется от ведения "любой военной деятельности" на ее территории и исключит развертывание ракет в районах, из которых они способны долететь и поразить цели в России. Полный текст проектов можно прочесть здесь. А здесь можно почитать короткий разбор того, что Россия требует от Штатов и НАТО.
  • МИД Украины прокомментировал требования РФ, заявив, что лучшая гарантия безопасности – прекращение развязанной Россией войны в Украине. 

Читайте также: Путин выдвинул требования к НАТО и США. Как он срывает сотрудничество Украины с Альянсом

Наталия Медведева
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нато безопасность гарантии Александр Грушко
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