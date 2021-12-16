Кремль передал США два документа, связанных с Украиной. Теперь ждет реакции

Москва передала США предложения по "гарантиям безопасности" для России в виде документов. Об этом сказал президент РФ Владимир Путин в ходе видеосаммита с председателем КНР Си Цзиньпином, пишет российский Интерфакс.

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Помощник российского лидера Юрий Ушаков по итогам встречи уточнил, что "американским представителям были переданы конкретные предложения, направленные на то, чтобы выработать юридические гарантии обеспечения безопасности". Документы переданы помощнику госсекретаря США Карен Донфрид.

По словам Ушакова, Путин подчеркнул в беседе с китайским коллегой, что РФ готова "немедленно начать переговоры по этому крайне важному вопросу". Он надеется, что США и НАТО отреагируют положительно.

Представлять Россию на таких переговорах с США, если они состоятся, будет замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

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Яна Катасонова

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