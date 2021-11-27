Если РФ атакует. Генсек НАТО: Будут последствия. Мы накопили войска на восточном фланге

Если Россия применит силу против Украины, это будет иметь для нее серьезные последствия. Об этом сказал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время брифинга.

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Столтенберг отметил, что уже второй раз за год Россия концентрируют вблизи границ Украины необычно большое количество войск: танки, артиллерия, бронетанковые части, беспилотники и системы радиоэлектронной борьбы, а также боеспособные войска.

"Это наращивание военной мощи неспровоцировано и необъяснимо. Это повышает напряженность", – сказал генсек НАТО и предупредил, что любая попытка вторжения в Украину дорого обойдется России.

"У НАТО наибольшее усиление со времен холодной войны. Впервые в нашей истории у нас такое количество боеспособных войск на восточном фланге Альянса, способных давать отпор на земле, в небе и на море – на Черном и Балтийском. Эти меры должны продемонстрировать России, что для нее будут последствия, если она еще раз применит силу против независимой Украины", – сказал Столтенберг.

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Наталия Медведева

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