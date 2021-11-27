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Если РФ атакует. Генсек НАТО: Будут последствия. Мы накопили войска на восточном фланге

Цей матеріал також доступний українською
27.11.2021, 20:15
Если РФ атакует. Генсек НАТО: Будут последствия. Мы накопили войска на восточном фланге - Фото
Йенс Столтенберг (фото - NATO)

Если Россия применит силу против Украины, это будет иметь для нее серьезные последствия. Об этом сказал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время брифинга.

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Столтенберг отметил, что уже второй раз за год Россия концентрируют вблизи границ Украины необычно большое количество войск: танки, артиллерия, бронетанковые части, беспилотники и системы радиоэлектронной борьбы, а также боеспособные войска.

"Это наращивание военной мощи неспровоцировано и необъяснимо. Это повышает напряженность", – сказал генсек НАТО и предупредил, что любая попытка вторжения в Украину дорого обойдется России.

"У НАТО наибольшее усиление со времен холодной войны. Впервые в нашей истории у нас такое количество боеспособных войск на восточном фланге Альянса, способных давать отпор на земле, в небе и на море – на Черном и Балтийском. Эти меры должны продемонстрировать России, что для нее будут последствия, если она еще раз применит силу против независимой Украины", – сказал Столтенберг.

Читайте также: Меркель: Любая дальнейшая агрессия против Украины будет иметь высокую цену

Наталия Медведева
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