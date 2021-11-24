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Пентагон и Белый дом пока не могут анонсировать дополнительную военную помощь Украине

Цей матеріал також доступний українською
24.11.2021, 10:24
Пентагон и Белый дом пока не могут анонсировать дополнительную военную помощь Украине - Фото
Джен Псаки (фото - ЕРА)

Пентагон и администрация президента США Джо Байдена пока не могут анонсировать выделение дополнительной военной помощи Украине. Об этом заявила на брифинге спикер Белого дома Джен Псаки и представитель Пентагона Антон Семельрот – Голосу Америки.

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На брифинге Псаки напомнили, что в Украине призвали США предоставить дополнительную военную помощь на фоне угрозы нового вторжения России. У нее спросили, готова ли администрация Байдена увеличить военную помощь и послать в Украину военных советников.

"Мы находимся в тесном контакте с украинскими лидерами, но мне сегодня нечего анонсировать", – ответила Псаки.

Семельрота же просили прокомментировать публикацию CNN, в которой говорилось, что США размышляют над предоставлением Украине дополнительной военной помощи и военных советников.

Представитель Пентагона ответил, что сейчас также не может этого анонсировать. При этом он отметил, что США постоянно оценивают конкретные требования к усилению обороноспособности украинской армии.

Семельрот также напомнил, что с 2014 года США предоставили Украине помощи в сфере безопасности на $2,5 млрд, в этом году – на $400 млн.

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Марк Сировой
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