США думают над отправкой в Украину военных советников и дополнительного оружия – CNN
Администрация президента США Джо Байдена думает над отправкой военных советников и дополнительного оружия Украине на фоне угрозы нового вторжения России. Об этом пишет CNN со ссылкой на источники, знакомые с обсуждениями.
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Отмечается, что Белый дом и Конгресс США серьезно относятся к возможному новому вторжению и полны решимости, чтобы не быть застигнутыми врасплох российской военной операцией, как это было в 2014-м во время оккупации Крыма и начала войны на Донбассе.
По данным канала, в новый пакет помощи Украине могут войти противотанковые комплексы Javelin, системы противовоздушной обороны Stinger и минометы. Также США рассматривают возможность отправки военных советников и вооружения, которое Вашингтон закупал для Афганистана, в частности вертолеты Ми-17.
При этом некоторые люди в Белом доме опасаются, что предоставление Украине нового вооружения, такого как Stinger, Россия может расценить как эскалацию, пишут журналисты.
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Также сообщается, что США ведут переговоры с европейскими союзниками о разработке нового пакета санкций на случай нового вторжения России в Украину.
Кроме того, в Сенате США зарегистрирована поправка к закону о госбороне на 2022 год, которая обязывает Байдена в случае военной эскалации ввести существенные новые санкции против топ-лиц Кремля и президента РФ Владимира Путина.
Эта же поправка призывает к новым санкциям против российско-немецкого газопровода Северный поток-2, пишут журналисты. Как сообщил каналу неназванный советник президента Владимира Зеленского, Украина хочет, чтобы США сделали больше для блокировки газопровода.
- С конца октября 2021-го ряд авторитетных американских СМИ сообщили, что Россия наращивает войска у границ Украины.
- В Госдепе США обеспокоены, что Россия может "повторить ошибку 2014 года", а издание Bloomberg написало – США предупредили ЕС о риске нового вторжения РФ в Украину.
- 21 ноября глава ГУР Кирилл Буданов заявил: Россия может готовить вторжение в Украину на конец января: она планирует наносить удары из Беларуси, по восточным областям, Мариуполю и Одессе. По его словам, перед вторжением РФ будет проводить психологическую спецоперацию.
- У Путина назвали "истерикой" сообщения о возможном новом вторжении России в Украину. При этом в Кремле не исключают неких "провокаций".
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