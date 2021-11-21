ГУР: Россия готовит вторжение на январь, удары из Беларуси, по Востоку и Одессе – схема

Россия готовит вторжение в Украину на конец января – начало февраля: она планирует наносить удары из Беларуси, по восточным областям и Одессе. Об этом в интервью Military Times заявил начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов.

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По его словам, Россия сосредоточила у границ Украины около 92 000 военных и готовит нападение на конец января или начало февраля – оценка сроков от украинской разведки совпадает с оценкой американских разведчиков.

Вторжение, вероятно, будет включать авиаудары, артиллерийские и бронетанковые атаки, за которыми последуют воздушно-десантные атаки на Востоке, десантные атаки в Одессе и Мариуполе и меньшее вторжение через Беларусь, говорит Буданов.

По его словам, Россия показала на осенних учениях Запад-2021, что может одновременно высадить до 3500 десантников и спецназовцев. Буданов говорит, что атака, которую готовит РФ, будет более разрушительной, чем когда-либо с 2014 года. Так выглядит схема возможного нападения в документах украинской разведки (нажмите на фото, чтобы увеличить):

Буданов отметил, что Россия наращивает потенциал для нападения: увеличивает численность войск и вооружения во временно оккупированном Крыму, устанавливает возле границ системы баллистических ракет малой дальности Искандер и другие виды оружия.

При этом он отметил, что вторжение последует после психологической атаки. По его словам, эти усилия включают организованные Россией протесты противников вакцинации от коронавируса. Также РФ попытается разжечь беспорядки, связанные с экономикой, энергоснабжением и делом о срыве захвата наемников ЧВК Вагнера, говорит Буданов.

По словам главы ГУР, российские психологические операции используются, чтобы показать – украинская власть якобы "предала народ".

"Они хотят разжечь беспорядки посредством протестов и митингов, которые показывают, что люди настроены против правительства... Они хотят сделать ситуацию внутри страны все более опасной и тяжелой и создать ситуацию, при которой мы должны сменить правительство. Если они не смогут этого сделать, то военные сделают свою работу", – добавил глава ГУР.

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Марк Сировой

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