Скопление войск РФ у границ Украины достигнет пика в конце января – Буданов

Скопление российских войск на определенном расстоянии от государственной границы Украины достигнет пика в конце января. Об этом заявил начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов в эфире 1+1.

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Буданов подчеркнул, что ситуация полностью контролируется. Он отметил, что находится в США, чтобы ускорить и улучшить уровень взаимодействия с основными партнерами Украины.

"Только что я закончил встречу в Пентагоне со своим коллегой. Мы обменялись информацией, обменялись мыслями. Наши мысли полностью совпадают. Идет масштабная спецоперация против Украины по дестабилизации ситуации", – сказал начальник разведки.

Одной из составляющих этой спецоперации, по словам Буданова, являются масштабные маневры российской армии со скоплением на определенном расстоянии от украинской границы.

"Это накопление войск будет продолжаться и выйдет на пик приблизительно в конце января", – сказал Буданов.

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Наталия Медведева

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