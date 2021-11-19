Скопление войск РФ у границ Украины достигнет пика в конце января – Буданов
Скопление российских войск на определенном расстоянии от государственной границы Украины достигнет пика в конце января. Об этом заявил начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов в эфире 1+1.
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Буданов подчеркнул, что ситуация полностью контролируется. Он отметил, что находится в США, чтобы ускорить и улучшить уровень взаимодействия с основными партнерами Украины.
"Только что я закончил встречу в Пентагоне со своим коллегой. Мы обменялись информацией, обменялись мыслями. Наши мысли полностью совпадают. Идет масштабная спецоперация против Украины по дестабилизации ситуации", – сказал начальник разведки.
Одной из составляющих этой спецоперации, по словам Буданова, являются масштабные маневры российской армии со скоплением на определенном расстоянии от украинской границы.
"Это накопление войск будет продолжаться и выйдет на пик приблизительно в конце января", – сказал Буданов.
- С конца октября ряд авторитетных американских СМИ сообщили, что Россия наращивает войска у границ Украины.
- В Госдепе США обеспокоены, что Россия может "повторить ошибку 2014 года", а издание Bloomberg написало – США предупредили ЕС о риске нового вторжения РФ в Украину.
- Украинская разведка заявляла, что Россия не перебрасывала дополнительные войска, а информацию об этом назвала "элементом психологического давления". Также секретарь СНБО Алексей Данилов отрицал данные об активности российских войск.
- 7 ноября пресс-секретарь президента Сергей Никифоров заявил, что у Минобороны нет подтверждения информации СМИ США, и остается открытым вопрос, зачем они об этом пишут.
- 12 ноября глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что РФ ищет возможность продвинуться вглубь Украины.
- 18 ноября министр обороны Алексей Резников и временная поверенная в делах США в Украине Кристина Квин заявили, что Украина и США согласовали оценку угрозы от России, и сейчас разногласий в позициях нет.
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