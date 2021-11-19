UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Скопление войск РФ у границ Украины достигнет пика в конце января – Буданов

Цей матеріал також доступний українською
19.11.2021, 00:45
Скопление войск РФ у границ Украины достигнет пика в конце января – Буданов - Фото
Кирилл Буданов (Скриншот видео ТСН/Youtube)

Скопление российских войск на определенном расстоянии от государственной границы Украины достигнет пика в конце января. Об этом заявил начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов в эфире 1+1.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Буданов подчеркнул, что ситуация полностью контролируется. Он отметил, что находится в США, чтобы ускорить и улучшить уровень взаимодействия с основными партнерами Украины.

"Только что я закончил встречу в Пентагоне со своим коллегой. Мы обменялись информацией, обменялись мыслями. Наши мысли полностью совпадают. Идет масштабная спецоперация против Украины по дестабилизации ситуации", – сказал начальник разведки.

Одной из составляющих этой спецоперации, по словам Буданова, являются масштабные маневры российской армии со скоплением на определенном расстоянии от украинской границы.

"Это накопление войск будет продолжаться и выйдет на пик приблизительно в конце января", – сказал Буданов.

Читайте также: Разведка не разделяет оптимизм Зеленского. Буданов говорит, "энергокризис приближается"

Наталия Медведева
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
граница гур Кирилл Буданов
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
DevOps з досвідом роботи від 3х років
Киев Semantrum
Керівник відділу контенту
Киев Semantrum
Керівник служби охорони
Киев Група Компаній ЛІГА
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 