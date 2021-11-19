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Разведка не разделяет оптимизм Зеленского. Буданов говорит, "энергокризис приближается"

Цей матеріал також доступний українською
19.11.2021, 00:19
Разведка не разделяет оптимизм Зеленского. Буданов говорит,
Кирилл Буданов (Скриншот видео ТСН/Youtube)

В Украине приближается масштабный энергетический кризис. Об этом заявил начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов в эфире 1+1.

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Несколько дней назад, 15 ноября, президент Владимир Зеленский в видеообращении заявил, что энергокризиса не будет: запущены два блока АЭС, идут семь судов с углем.

По данным разведки, Москва проводит спецоперацию по дестабилизации Украины сразу по нескольким направлениям. Это:

- использование антивакцинаторов и других недовольных по разным причинам; 

- мигрантский кризис, цель которого – вызвать возмущение общества;

- энергетический кризис;

- экономический кризис;

- маневры и скопление российских войск на определенном расстоянии от украинских границ.

"Масштабный энергетический кризис, который все-таки приближается, по нашей оценке", – сказал начальник ГУР МО.

Буданов заявил, что приехал в США и встретился со своим коллегой в Пентагоне, чтобы ускорить и улучшить уровень взаимодействия с нашими основными партнерами в связи со сложившейся ситуацией.

  • Проблемы с запасами угля на украинских ТЭЦ и ТЭС стали заметны еще 15 июля. Тогда 11 энергоблоков приостановили работу. По данным Укрэнерго, 8 ноября 23 энергоблока украинских ТЭЦ и ТЭС не работали из-за отсутствия угля. Из них 12 – блоки Центрэнерго. При этом с 26 октября Министерство энергетики перестало публиковать прогнозы, на сколько дней электростанциям хватит угля. Из-за дефицита Минэнерго планирует переводить блоки на работу на природном газе.
  • В октябре основной импорт энергетического угля осуществлялся из РФ. С 1 ноября Россия отказалась поставлять в Украину энергетические угли.
  • 10 ноября Зеленский призвал большой бизнес и некоторые СМИ прекратить "разгонять новости о недостатке угля и газа" в Украине — иначе у государства "закончится ангельское терпение, и у кого-то начнется адский период". 

Читайте также: Разбор | Россия остановила поставки угля и электроэнергии в Украину. Мы замерзнем, свет выключат?

Наталия Медведева
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граница гур Кирилл Буданов энергетический кризис
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