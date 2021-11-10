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Зеленский предупредил "большой бизнес" из-за "страшилок": Терпение скоро лопнет

Цей матеріал також доступний українською
10.11.2021, 21:55
Зеленский предупредил
Владимир Зеленский (скриншот с видео)

Президент Владимир Зеленский призвал большой бизнес и некоторые СМИ прекратить "разгонять новости о недостатке угля и газа" в Украине — иначе у государства "закончится ангельское терпение, и у кого-то начнется адский период". Об этом Зеленский сказал в своем видеообращении.

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По его словам, в Украине есть "внутренние вызовы", которые "как правило, созданы искусственно". "Их бенефициары хорошо известны. Их методы – тоже. Каждый год осенью и зимой некоторые олигархические структуры начинают игру под названием "искусственный дефицит". Суть проста – разгоняются новости о недостатке угля, газа и спрос растет, цена увеличивается, платим – мы с вами", – сказал президент.

"Я уверен, что в этом году эту игру лучше не начинать. Ибо, кроме вашего "искусственного дефицита", вполне реален наш дефицит – дефицит терпения. А когда у государства заканчивается ангельское терпение, у кого-то начинается адский период. Это можно проверить. А можно просто помочь своему государству. Показать, что крупный бизнес имеет не только большие активы, но и огромное сознание и ответственность", – сказал Зеленский.

По его словам, это касается также крупных телеканалов и некоторых СМИ. Президент отметил, что энергетическая безопасность – не менее чувствительна тема, чем война, манипуляции ею представляют не меньшую угрозу.

"Людям морально очень не просто. Из-за коронавируса, войны и многого другого. Не надо кошмарить их прогнозами и инсайдами из очень "надежных" источников, что мы все замерзнем в темноте и без воды", – сказал Зеленский.

  • Проблемы с запасами угля на украинских ТЭЦ и ТЭС стали заметны еще 15 июля. Тогда 11 энергоблоков приостановили работу. По данным Укрэнерго, 8 ноября 23 энергоблока украинских ТЭЦ и ТЭС не работали из-за отсутствия угля. Из них 12 – блоки Центрэнерго. При этом с 26 октября Министерство энергетики перестало публиковать прогнозы, на сколько дней электростанциям хватит угля. Из-за дефицита Минэнерго планирует переводить блоки на работу на природном газе.
  • В октябре 2021 года основной импорт энергетического угля осуществлялся из РФ. С 1 ноября Россия отказалась поставлять в Украину энергетические угли.

Читайте также: Разбор | Россия остановила поставки угля и электроэнергии в Украину. Мы замерзнем, свет выключат?

Вадим Ребрина
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Владимир Зеленский энергетика газ тарифы уголь бизнес
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