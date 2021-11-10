Президент Владимир Зеленский обратился к украинцам.

В обращении президент говорит о скоплении российских войск у границ Украины. О COVID-19 и о том, что объединит Украину. О войне на Донбассе и о том, что не пугает Украину. О тарифах, олигархах и новом заседании СНБО.

Наталия Медведева

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