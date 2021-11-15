Энергокризиса не будет: запущены два блока АЭС, идут семь кораблей с углем – Зеленский

Президент Владимир Зеленский в видеообращении рассказал о шагах, которые предпринимает власть для избежания энергетического кризиса в Украине.

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По его словам, государство подготовило атомную энергетику. За последние недели запущены два дополнительных блока — на Ровенской и Запорожской АЭС. Еще один блок на Запорожской АЭС будет запущен в ближайшие недели, до конца ноября, отметил президент.

"Отключение света может пугать только тех, у кого отключена логика и критическое мышление. Простой совет: чтобы не слушать лживые сказки об отключении света, отключайте звук на некоторых лживых каналах, а лучше не смотрите вообще..." – сказал Зеленский.

Также, по его словам, государство успешно преодолевает вызов недостатка угля. "Недостатка не будет. Кроме нашего украинского угля будет семь кораблей ПанамАкс, которые уже идут, и прибудут в украинские порты в ближайшее время. Уголь, который мы доставляем морем, полностью закрывает потребность энергетической сферы до конца года. В случае необходимости, такие же наши действия закроют потребность до конца всего отопительного сезона", – сказал президент.

При этом он заверил, что Украина не будет покупать уголь на временно оккупированных территориях Донбасса.

По словам Зеленского, Украина делает "первый шаг на пути к полной энергетической независимости". "О следующих шагах – расскажу в скором времени", – сказал президент.

Проблемы с запасами угля на украинских ТЭЦ и ТЭС стали заметны еще 15 июля. Тогда 11 энергоблоков приостановили работу. По данным Укрэнерго, 8 ноября 23 энергоблока украинских ТЭЦ и ТЭС не работали из-за отсутствия угля. Из них 12 – блоки Центрэнерго. При этом с 26 октября Министерство энергетики перестало публиковать прогнозы, на сколько дней электростанциям хватит угля. Из-за дефицита Минэнерго планирует переводить блоки на работу на природном газе.

В октябре 2021 года основной импорт энергетического угля осуществлялся из РФ. С 1 ноября Россия отказалась поставлять в Украину энергетические угли.

10 ноября Зеленский призвал большой бизнес и некоторые СМИ прекратить "разгонять новости о недостатке угля и газа" в Украине — иначе у государства "закончится ангельское терпение, и у кого-то начнется адский период".

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Вадим Ребрина

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