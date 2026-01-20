Россия запустила по Украине крылатые ракеты
Утром 20 января Россия атакует Украину крылатыми ракетами. Об этом сообщают Воздушные силы Вооруженных Сил Украины.
В течение ночи государство-агрессор било по Украине боевыми беспилотниками, в частности есть попадания в Днепровском районе Киева – там пострадал один человек. На левом берегу столицы в результате атаки возникли перебои со светом и водоснабжением.
В Запорожье ночью взрывной волной и обломками был поврежден частный дом, произошел пожар. Предварительно, никто не пострадал, сообщил глава ОВА Иван Федоров.
Также Воздушные силы сообщали ночью о движении баллистических ракет в сторону Киева, Днепра, Винницкой области.
В 03:50 военные сообщили о вылете российского Ту-95МС из Оленьи, а после 06:00 в воздушном пространстве Украины начали фиксироваться крылатые ракеты – курсом на Киевскую, Винницкую, Черкасскую и другие области.
Параллельно с этим россияне продолжают запускать беспилотники.
- 19 января Зеленский предупредил об угрозе нового масштабного российского обстрела.
- Россия почти каждый день атакует украинские энергетические объекты, добиваясь того, чтобы люди остались без света и тепла во время холодов.
