Россия запустила по Украине крылатые ракеты

Государство-агрессор в течение ночи атаковало беспилотниками и баллистикой, а утром запустило крылатые ракеты

Ту-95 (Иллюстративное фото: ресурс оккупантов)

Утром 20 января Россия атакует Украину крылатыми ракетами. Об этом сообщают Воздушные силы Вооруженных Сил Украины.

В течение ночи государство-агрессор било по Украине боевыми беспилотниками, в частности есть попадания в Днепровском районе Киева – там пострадал один человек. На левом берегу столицы в результате атаки возникли перебои со светом и водоснабжением.

В Запорожье ночью взрывной волной и обломками был поврежден частный дом, произошел пожар. Предварительно, никто не пострадал, сообщил глава ОВА Иван Федоров.

Также Воздушные силы сообщали ночью о движении баллистических ракет в сторону Киева, Днепра, Винницкой области.

В 03:50 военные сообщили о вылете российского Ту-95МС из Оленьи, а после 06:00 в воздушном пространстве Украины начали фиксироваться крылатые ракеты – курсом на Киевскую, Винницкую, Черкасскую и другие области.

Параллельно с этим россияне продолжают запускать беспилотники.