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Резников – главе Пентагона: У нас общая оценка рисков и угроз у границ Украины

Цей матеріал також доступний українською
18.11.2021, 22:53
Резников – главе Пентагона: У нас общая оценка рисков и угроз у границ Украины - Фото
Алексей Резников (Фото: пресс-служба президента)

Украина и США одинаково оценивают риски и угрозы, возникающие у украинских границ. Об этом шла речь во время встречи министров обороны Украины и США Алексея Резникова и Ллойда Остина в Вашингтоне, передает пресс-служба Минобороны. С похожим заявлением выступила временная поверенная в делах США в Украине Кристина Квин, сообщает Европейская правда.

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Резников отметил тесную коммуникацию оборонных ведомств Украины и США.

"Наши оборонные ведомства, наши разведки находятся в постоянном контакте по вопросам безопасности. У нас общая оценка тех рисков и угроз, которые концентрируются вокруг Украины, на восточных границах Европы", – сказал он. 

Как отметил глава Минобороны, Украина ценит, что американские партнеры привлекли всеобщее внимание к очередным военным маневрам России.

"Это дает надежду, что цивилизованный мир объединится и остановит агрессора, использующего в качестве оружия все – от энергетики и киберпространства до женщин и детей, и никогда не остановится, если ему не дать отпор", – заявил Резников.

Сегодня на встрече с журналистами Кристина Квин заявила, что США согласовали с Украиной оценку угрозы от России, и сейчас разногласий в позициях нет. 

"После обмена позициями разногласий нет, и мы будем и дальше обмениваться информацией по этому поводу", – отметила посланница США.

Квин подчеркнула, что США до сих пор с беспокойством наблюдают значительный рост числа российских военных вблизи границы Украины.

Читайте также: США бьют тревогу, Зеленский просит без паники. Реально ли новое вторжение России в Украину

Наталия Медведева
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