Резников – главе Пентагона: У нас общая оценка рисков и угроз у границ Украины
Украина и США одинаково оценивают риски и угрозы, возникающие у украинских границ. Об этом шла речь во время встречи министров обороны Украины и США Алексея Резникова и Ллойда Остина в Вашингтоне, передает пресс-служба Минобороны. С похожим заявлением выступила временная поверенная в делах США в Украине Кристина Квин, сообщает Европейская правда.
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Резников отметил тесную коммуникацию оборонных ведомств Украины и США.
"Наши оборонные ведомства, наши разведки находятся в постоянном контакте по вопросам безопасности. У нас общая оценка тех рисков и угроз, которые концентрируются вокруг Украины, на восточных границах Европы", – сказал он.
Как отметил глава Минобороны, Украина ценит, что американские партнеры привлекли всеобщее внимание к очередным военным маневрам России.
"Это дает надежду, что цивилизованный мир объединится и остановит агрессора, использующего в качестве оружия все – от энергетики и киберпространства до женщин и детей, и никогда не остановится, если ему не дать отпор", – заявил Резников.
Сегодня на встрече с журналистами Кристина Квин заявила, что США согласовали с Украиной оценку угрозы от России, и сейчас разногласий в позициях нет.
"После обмена позициями разногласий нет, и мы будем и дальше обмениваться информацией по этому поводу", – отметила посланница США.
Квин подчеркнула, что США до сих пор с беспокойством наблюдают значительный рост числа российских военных вблизи границы Украины.
- С конца октября ряд авторитетных американских СМИ сообщили, что Россия наращивает войска у границ Украины.
- В Госдепе США обеспокоены, что Россия может "повторить ошибку 2014 года", а издание Bloomberg написало – США предупредили ЕС о риске нового вторжения РФ в Украину.
- Украинская разведка заявляла, что Россия не перебрасывала дополнительные войска, а информацию об этом назвала "элементом психологического давления". Также секретарь СНБО Алексей Данилов отрицал данные об активности российских войск.
- 7 ноября пресс-секретарь президента Сергей Никифоров заявил, что у Минобороны нет подтверждения информации СМИ США, и остается открытым вопрос, зачем они об этом пишут.
- 12 ноября глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что РФ ищет возможность продвинуться вглубь Украины.
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