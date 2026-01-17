В районе Мирнограда десантники хитростью зашли на позицию врага и уничтожили его – видео

Враг пытается накапливать силы на окраинах города и незаметно инфильтрироваться в населенный пункт

ВСУ (Иллюстративное фото: Генштаб)

На Покровском направлении штурмовики-десантники хитростью приблизилась к российскому оккупанту и ликвидировали его. Видео работы показала 79 отдельная десантно-штурмовая бригада.

Военные выполняют задачи в Мирнограде и в его окрестностях. Понимая тактику врага, десантники вместе со смежными подразделениями проводят поисково-ударные операции в скрытых локациях возле города. Именно там, по словам десантников, враг пытается накапливать силы для перерезания логистических маршрутов Сил обороны и инфильтрации в Мирноград.

Недавно россияне пытались накопить собственные силы на территории рыбацкого хозяйства. Военные проанализировали радиоперехват врага и установили позывной вражеского пехотинца, который находился в одном из зданий хозяйства

Было принято решение не проводить открытый штурм. Десантники подошли вплотную к зданию и ввели оккупанта в заблуждение: "Кедр, мы свои. Пришли на помощь". После этих слов военные без сопротивления зашли в здание и ликвидировали россиянина.