Названы имена командиров РФ, которых сняли с должностей за срыв темпов наступления под Запорожьем
Стали известны имена российских командиров, которых сняли с должностей за срыв темпов наступления на фронте в Запорожской области. Об этом в комментарии LIGA.net рассказал представитель Сил обороны юга Владислав Волошин.
По данным, которые предоставили разведчики, в 19 мотострелковой дивизии был снят с должности полковник Руслан Назаренко. Также был снят командир 429 мотострелкового полка Роберт Зыков.
Кроме того, несколько дней назад уволили командира 90 танковой дивизии Александра Нилова с формулировкой "за срыв выполнения задания по захвату территории в Днепропетровской области".
"Речь идет именно о тех, кто работал на Ореховском и Гуляйпольском направлениях", - отметил Волошин.
Также он рассказывал, что Россия бросает на штурмы в Запорожскую область подразделения с других направлений фронта. Привлекает, в частности, поваров, артиллеристов и водителей.
- В декабре WSJ сообщал, что темпы РФ на фронте в Украине поразительно низкие и медленнее, чем во всех войнах века, которые вела Москва.
- В ВСУ говорят, что Гуляйполе - большая серая зона и там наблюдается не классическая картина войны.
