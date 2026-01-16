Названы имена командиров РФ, которых сняли с должностей за срыв темпов наступления под Запорожьем

В Силах обороны юга назвали имена трех оккупантов, которых "наказали" снятием с должности

Оккупанты (Иллюстративное фото: ЕРА)

Стали известны имена российских командиров, которых сняли с должностей за срыв темпов наступления на фронте в Запорожской области. Об этом в комментарии LIGA.net рассказал представитель Сил обороны юга Владислав Волошин.

По данным, которые предоставили разведчики, в 19 мотострелковой дивизии был снят с должности полковник Руслан Назаренко. Также был снят командир 429 мотострелкового полка Роберт Зыков.

Кроме того, несколько дней назад уволили командира 90 танковой дивизии Александра Нилова с формулировкой "за срыв выполнения задания по захвату территории в Днепропетровской области".

"Речь идет именно о тех, кто работал на Ореховском и Гуляйпольском направлениях", - отметил Волошин.

Также он рассказывал, что Россия бросает на штурмы в Запорожскую область подразделения с других направлений фронта. Привлекает, в частности, поваров, артиллеристов и водителей.