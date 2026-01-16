Названо імена командирів РФ, яких зняли з посад за зрив темпів наступу під Запоріжжям
Стали відомі імена трьох російських командирів, яких зняли з посад за зрив темпів наступів на фронті у Запорізькій області. Про це у коментарі LIGA.net розповів речник Сил оборони півдня Владислав Волошин.
За даними, які надали розвідники, у 19 мотострілецької дивізії був знятий з посади полковник Руслан Назаренко. Також був знятий командир 429 мотострілецького полку Роберт Зиков.
Крім того, кілька днів тому звільнили командира 90 танкової дивізії Олександра Нілова з формулюванням "за зрив виконання завдання з захоплення території у Дніпропетровській області".
"Йдеться саме про тих, хто працював на Оріхівському та Гуляйпільському напрямках", – зазначив Волошин.
Також він розповідав, що Росія кидає на штурми у Запорізьку область підрозділи з інших напрямків фронту. Залучає, зокрема, кухарів, артилеристів та водіїв.
- У грудні WSJ повідомляв, що темпи РФ на фронті в Україні разюче низькі та повільніші, ніж у всіх війнах століття, які вела Москва.
- У ЗСУ кажуть, що Гуляйполе – велика сіра зона і там спостерігається не класична картина війни.
Коментарі (0)