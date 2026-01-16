Названо імена командирів РФ, яких зняли з посад за зрив темпів наступу під Запоріжжям

У Силах оборони півдня назвали імена трьох окупантів, яких "покарали" зняттям з посади

Окупанти (Ілюстративне фото: ЕРА)

Стали відомі імена трьох російських командирів, яких зняли з посад за зрив темпів наступів на фронті у Запорізькій області. Про це у коментарі LIGA.net розповів речник Сил оборони півдня Владислав Волошин.

За даними, які надали розвідники, у 19 мотострілецької дивізії був знятий з посади полковник Руслан Назаренко. Також був знятий командир 429 мотострілецького полку Роберт Зиков.

Крім того, кілька днів тому звільнили командира 90 танкової дивізії Олександра Нілова з формулюванням "за зрив виконання завдання з захоплення території у Дніпропетровській області".

"Йдеться саме про тих, хто працював на Оріхівському та Гуляйпільському напрямках", – зазначив Волошин.

Також він розповідав, що Росія кидає на штурми у Запорізьку область підрозділи з інших напрямків фронту. Залучає, зокрема, кухарів, артилеристів та водіїв.