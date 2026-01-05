"Це не класична картина війни". Гуляйполе – велика сіра зона, кажуть у ЗСУ

Наразі у ЗСУ та армії РФ фактично однакова ситуація у Гуляйполі: у місті є як російські, так і українські позиції та штурмові групи

Ілюстративне фото: Генштаб ЗСУ

Ситуація у Гуляйполі Запорізької області наразі дуже складна, однак по всьому місту досі є українські позиції та діють штурмові групи Збройних Сил України. Про це розповів речник Сил оборони півдня Владислав Волошин в ефірі телемарафону.

"У нас був сумний рекорд, тому що 65 атак [за добу] на Гуляйпільському напрямку – це досить багато. 25 з цих боєзіткнень відбулися у Гуляйполі. 20 – це північне передмістя, населений пункт Варварівка. Ще декілька – біля населеного пункту Залізничне", – наголосив він.

Волошин зазначив, що росіяни намагаються закріпитись у Гуляйполі, вибити звідти ЗСУ, які теж там тримають позиції – майже по всьому місту. Також майже по всьому місту працюють українські штурмові групи, знищуючи ворожих штурмовиків.

"У ворога, грубо кажучи, ситуація така сама. Його штурмові групи теж проникають в глибину нашої оборони. Це не класична картина війни, коли є одні позиції і є інші. Гуляйполе – це велика сіра зона, за яку точаться стрілецькі, вуличні бої", – пояснив він.

За даними речника ЗСУ, під час боїв за Гуляйполе росіяни змінили два угрупування своїх військ з декількох бригад.

За минулий місяць окупанти втратили на південному фронті близько 10 000 своїх військових, близько 70% з яких – в районі Гуляйполя.

За даними української розвідки, в останні два-три дні росіяни отримали для підтримки бойових дій у Гуляйполі додаткові 1600 боєприпасів різного калібру.

Гуляйполе на мапі DeepState

Гуляйполе відносно Запоріжжя на мапі DeepState