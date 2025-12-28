Росіяни готуються дронами мінувати дороги до Гуляйполя – речник ЗСУ

Росіяни планують здійснити дистанційне мінування українських логістичних доріг, які ведуть до Гуляйполя з півночі та заходу

Фото: Генеральний штаб Збройних сил України

За даними розвідки, Росії планує здійснити дистанційне мінування з дронів логістичних шляхів Сил оборони України. Про це у коментарі LIGA.net повідомив речник Сил оборони Півдня Владислав Волошин.

"Планують дронами залітати у наш тил і закидати дороги мінами, щоб відрізати нам логістику. Ідеться про дороги, які ведуть до Гуляйполя з півночі та заходу", – сказав він.

Також, за його словами, зараз росіяни контролюють частину Гуляйполя і намагаються витіснити українських захисників із їхніх позицій у західній частині міста.

"Частина Гуляйполя лишається під контролем Сил оборони, ми знищуємо російські штурмові групи, вибиваємо їх з тих чи інших вулиць чи кварталів. Іноді бої точаться за кожен поверх багатоповерхівок. За добу ми фіксуємо чуть не по два, два з половиною десятки бойових зіткнень за день", – сказав він.

Також, за його словами, на Гуляйпільському напрямку росіяни щодоби застосовують до півтори тисячі дронів-камікадзе застосовують та близько 250-300 артилерійських обстрілів.

При цьому показники втрат окупантів лишаються високим – за минулу добу в районі Гуляйполя вони втратили до 350 осіб. "Щодня вони втрачають близько 300 людей. Кожна штурмова група складається з 3-4 осіб. Тобто близько сотні штурмових груп, які намагають інфільтруватись поміж нашими позиціями, ворог втрачає", – зазначив Волошин.

Для підтримки атак на місто росіяни намагаються завезти свої групи закріплення, підтягнути резерви навіть з інших напрямків, наприклад з Вербового та Затишшя, додав він.