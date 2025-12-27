В Генштабі спростували інформацію щодо "захоплення" українських міст

Поки Путіну звітують про "звільнення" міст, ЗСУ відбивають штурми та ведуть вуличні бої

Володимир Путін (Фото: ЕРА)

Російському диктатору Володимиру Путіну вчергове збрехали про "захоплення" декількох українських міст. На нараді в одному з пунктів управління Об'єднаним угрупованням військ він заявив, що російська армія нібито утримує ініціативу на всій лінії бойового зіткнення. Керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко спростував ці заяви.

Путіну також доповіли про так зване звільнення міста Гуляйполе Запорізької області та Димитрова (Мирнограда з 2016 року) Донецької області. За його словами, під контролем російських військ буцімто більша частина Костянтинівки.

"Насправді, бої за Гуляйполе і Мирноград досі тривають, жодного контролю в росіян там немає, вони не закріпилися і знищення їх штурмових груп триває у важких боях", – написав Коваленко.

Українські військові також спростовують ці заяви. 27 грудня о 16:24 в Генеральному штабі розповіли, що на Гуляйпільському напрямку ЗСУ вже зупинили три спроби ворога просунутись вперед. Напередодні речник Сил оборони півдня Владислав Волошин зазначив, що безпосередньо в населеному пункті тривають вуличні бої, щодня там фіксується 20-30 бойових зіткнень.

Тривають бої також в районі Мирнограда. Російські війська не захопили Костянтинівку, а застосовують тактику цілеспрямованого "полювання" на людей, використовуючи ударні FPV-дрони в житлових кварталах міста.

Кремлівському диктатору розповіли також про буцімто звільнення селища Степногірськ. Однак нині воно не знаходиться під контролем РФ, у населеному пункті йдуть бої, зазначив Коваленко.

ДОПОВНЕНО о 22:27. В Генеральному штабі Збройних Сил України спростували заяви про суттєві "успіхи" армії РФ на полі бою. У дійсності ж повідомлення з кремля про захоплення міст Гуляйполе та Мирноград не підтверджуються фактами.

Ситуація в Гуляйполі Запорізької області складна, однак оборона населеного пункту триває. ЗСУ продовжують нищити піхотних груп окупантів в місті.

Ситуація в Мирнограді також залишається важкою, однак ворогу не вдається захопити Покровсько-Мирноградську агломерацію.

В Генштабі назвали вигадками контроль над половиною міста Костянтинівка, що на Донеччині. Українські військові відбили штурм окупантів на підступах до населеного пункту. 26 грудня ворожа колона намагалася прорватися до міста, однак українські військові знищили два танки противника з обладнанням для розмінування, а БпЛА ліквідували добили ударними дронами.