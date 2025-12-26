У Гуляйполі відбуваються вуличні бої, росіяни намагаються завезти групи закріплення – ЗСУ

У Гуляйполі щодня фіксується від 20 до 30 бойових зіткнень, розповів Владислав Волошин

Українські військові (Ілюстративне фото: Генштаб)

У місті Гуляйполе Запорізької області тривають вуличні бої, окупанти намагаються завезти туди групи закріплення. Про це в ефірі телемарафону повідомив речник Сил оборони півдня Владислав Волошин.

"Ситуація в самому місті Гуляйполе доволі важка. Противник продовжує свої штурмові дії. Продовжує спроби витіснити Сили оборони з цього міста. На вулицях тривають бої", – сказав Волошин.

Він уточнив, що кожного дня фіксується по 20-30 бойових зіткнень, які відбуваються безпосередньо в Гуляйполі.

"Противник намагається завезти групи закріплення й залишити їх, скажімо так, щоб вони були на певних позиціях. Щоб вони утримувались на таких позиціях", – розповів речник.

За його словами, Сили оборони блокують просування росіян й завдають вогневого ураження по таких групах. Крім того, окупанти активно атакують населені пункти, розташовані на логістичному шляху з Покровського Дніпропетровської області до Гуляйполя, намагаючись перерізати його.

4 грудня Манько розповідав, що на Гуляйпільському напрямку протягом тривалого часу була низька активність окупантів, тому там стояла одна бригада – вона не витримала натиску росіян.

12 грудня в ЗСУ повідомляли, що росіяни намагаються зайти в Гуляйполе з двох боків.