В Гуляйполе происходят уличные бои, россияне пытаются завезти группы закрепления – ВСУ

В Гуляйполе ежедневно фиксируется от 20 до 30 боевых столкновений, рассказал Владислав Волошин

Украинские военные (Иллюстративное фото: Генштаб)

В городе Гуляйполе Запорожской области продолжаются уличные бои, оккупанты пытаются завезти туда группы закрепления. Об этом в эфире телемарафона сообщил спикер Сил обороны юга Владислав Волошин.

"Ситуация в самом городе Гуляйполе довольно тяжелая. Противник продолжает свои штурмовые действия. Продолжает попытки вытеснить Силы обороны из этого города. На улицах продолжаются бои", – сказал Волошин.

Он уточнил, что каждый день фиксируется по 20-30 боевых столкновений, которые происходят непосредственно в Гуляйполе.

"Противник пытается завезти группы закрепления и оставить их, скажем так, чтобы они были на определенных позициях. Чтобы они удерживались на таких позициях", – рассказал спикер.

По его словам, Силы обороны блокируют продвижение россиян и наносят огневое поражение по таким группам. Кроме того, оккупанты активно атакуют населенные пункты, расположенные на логистическом пути из Покровского Днепропетровской области в Гуляйполе, пытаясь перерезать его.

4 декабря Манько рассказывал, что на Гуляйпольском направлении в течение длительного времени была низкая активность оккупантов, поэтому там стояла одна бригада – она не выдержала натиска россиян.

12 декабря в ВСУ сообщали, что россияне пытаются зайти в Гуляйполе с двух сторон.