Манько о ситуации возле Гуляйполя: Там стояла одна бригада, она не выдержала натиск

Россияне заходят в Гуляйполе группами по три-четыре человека в туман, но их уничтожают, рассказал полковник

Валентин Манько (Фото: Facebook-аккаунт военного)

На Гуляйпольском направлении в Запорожской области в течение длительного времени была низкая активность оккупантов, поэтому там стояла одна бригада – она не выдержала натиска россиян. Об этом в интервью Украинской правде рассказал начальник управления штурмовых подразделений Вооруженных Сил Украины Валентин Манько.

По его словам, на Гуляйпольском направлении после 2022 года была низкая активность. Там стояла только 102-я бригада Территориальной обороны. Полковник отметил, что россияне всегда малыми группами прощупывают фронт и выбирают несколько направлений, где есть пробелы в обороне.

"Там стояла одна бригада, она не выдержала натиск противника", – заявил Манько, комментируя, какую ситуацию штурмовые войска наблюдали, когда их направили под Гуляйполе для стабилизации.

Он пояснил, что оккупанты начали давить на Полтавку, потом поднялись до Успеновки.

"Полтора месяца назад пришли мы, и противник начал прижимать подразделение чуть ниже – в районе Ровнополья. На Ровнополье мы их остановили, но некоторые просто не выдержали, и целые батальоны начали отступать, как говорится, "отходить на более выгодные позиции", – рассказал он.

В то же время Манько уточнил, что россияне не заходили с тыла. Были Сладкое, Ровнополье и Гуляйполе.

"Третий батальон, который не выдержал натиска – это уже ни для кого не секрет, – снялся с этого направления. И именно на это направление снова пришли мы. С тыла к нам никто не заходил, к ним – так тем более", – сказал он.

Полковник подчеркнул, что окружения у них не было – россияне "лезли в лоб". Сейчас штурмовые подразделения выставили линию и сдерживают оккупантов. Но им удается продвигаться из-за дождей и тумана. Однако оккупанты не заходят колоннами или большими группами.

"Хотя сначала они заходили по 20-30 человек одновременно. Это очень большие группы, они не рассчитывали на наше присутствие. У них есть и такая тактика – идти просто толпой. Благодаря этому мы уничтожили уже несколько российских полков на этом направлении. Но они подтягивают новые подразделения. Мы также к этому готовы и в принципе уверенно стоим. Сейчас они выбрали другую тактику – просачивание", – прокомментировал он.

Карта: DeepState

Относительно присутствия россиян в окрестностях Гуляйполя Манько объяснил, что россияне протиснулись в город диверсионными группами.

"Нельзя сказать, что он [противник] зашел в Гуляйполе. Заходит три-четыре человечка в туман. Туман сходит, мы их замечаем и сразу уничтожаем. Это постоянная работа. Россияне не прекращают попытки зайти в Гуляйполе. Просто забрасывают мясом", – добавил он.

Манько отметил, что россияне понимают, что идут в одну сторону, ведь закрепиться невозможно. По его мнению, взять Гуляйполе – тяжелая история, надо использовать технику. Такие попытки были, но часть техники оккупантов уничтожали, а часть – возвращалась.

"Противник зашел малыми группами на северо-восточные окраины, попытался закрепиться, не удалось. Погода, туманы вредят нашей полноценной разведке. Но мы их уничтожаем", – резюмировал он.

21 ноября в Силах обороны юга опровергли информацию об окружении на Гуляйпольском направлении, однако отметили, что ситуация на участке фронта является напряженной.

28 ноября военные опровергли информацию о присутствии оккупантов в окрестностях Гуляйполя.